Cómo comenzó el romance de Taylor Swift y Travis Kelce: de la pulsera de la amistad al anillo de compromiso

El anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce disparó la euforia de seguidores y medios en todo el mundo. Sin revelar fecha ni escenario, una emotiva publicación conjunta en Instagram adornada con un anillo deslumbrante y una divertida referencia a sus roles (“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”) puso en movimiento una historia de amor que cautivó al universo pop y deportivo.
Pero, ¿cómo comenzó todo? La chispa prendió durante el verano de 2023, con un gesto tan inesperado como romántico: Kelce intentó entregarle a Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono, durante uno de sus conciertos del Eras Tour, desencadenando una atracción que se tejió entre shows, partidos y guiños públicos.
Taylor Swift y Travis Kelce: cómo comenzó su historia de amor con una pulsera de la amistad
Cuando arrancaba The Eras Tour en Estados Unidos, en abril de 2023, Taylor Swift enfrentaba la separación de Joe Alwyn, con quien había compartido seis años de relación. Por su parte, Travis Kelce también estaba soltero tras haber terminado meses atrás con la periodista Kayla Nicole. Fue en ese contexto que el destino los acercó durante el verano.
El 7 y 8 de julio de 2023, la artista se presentó en el Arrowhead Stadium de Kansas City, hogar de los Chiefs. Kelce asistió al show y luego contó en su pódcast New Heights que había intentado un acercamiento muy particular. “En los conciertos de Taylor se usan pulseras de la amistad, y yo recibí varias, pero quería darle a ella una con mi número”, relató el jugador.
El plan no funcionó, pero Kelce no quiso rendirse y compartió la anécdota en tono de broma: “Ella no habla con nadie antes o después de los conciertos porque debe cuidar su voz para las 44 canciones que canta. No recibe a nadie... o al menos no quiso conocerme a mí, así que lo tomé personal”, comentó entre risas. Tiempo después, comenzaron a correr versiones de que quizá ya había logrado captar la atención de Swift y que ambos habrían empezado a salir.
Taylor Swift y Travis Kelce: los momentos clave que hicieron público su romance
El 24 de septiembre de 2023 marcó el momento en que la relación entre la cantante y el deportista se hizo pública. La cantante fue vista en el estadio de los Chiefs durante el partido contra los Chicago Bears, acompañada de Donna Kelce, madre del jugador, celebrando cada jugada con entusiasmo antes de retirarse del estadio de la mano de Travis.
Con el paso de los meses, la pareja comenzó a mostrarse con mayor frecuencia en eventos deportivos y giras. El 10 de noviembre de 2023, Kelce viajó a Buenos Aires para seguir a Swift en la etapa latinoamericana de su Eras Tour, donde fueron vistos cenando juntos. Al día siguiente, Swift hizo un guiño a su relación al cambiar la letra de “Karma”: “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”.
La confirmación del romance provocó una explosión de comentarios entre los fans, y el beso que compartieron al final del concierto, captado por los seguidores, se convirtió en uno de los momentos más comentados. Como señaló la cantante, “para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja. Algunos piensan que vieron nuestra primera cita, pero nunca mostraríamos algo así en público”.
De la cancha al escenario: los gestos de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce
El 11 de febrero de 2024, Swift viajó a Las Vegas para alentar a los Chiefs en el Super Bowl. Llegó acompañada de sus padres, Blake Lively e Ice Spice. Tras la victoria de Kansas City, la cantante bajó al campo para besar a Kelce y luego ambos celebraron en una fiesta donde bailaron juntos su clásico “Love Story” hasta la madrugada.
El 23 de junio de 2024 ocurrió uno de los momentos más sorprendentes de su historia amorosa: Travis subió al escenario de la Eras Tour en Londres. Vestido de blanco y con atuendo teatral, el atleta ayudó a la cantante en una transición de vestuario, la cargó y hasta fingió maquillarla. Swift le lanzó un beso desde el escenario, gesto que desató la euforia entre los fans.