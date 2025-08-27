Cómo comenzó el romance de Taylor Swift y Travis Kelce: de la pulsera de la amistad al anillo de compromiso

El plan no funcionó, pero Kelce no quiso rendirse y compartió la anécdota en tono de broma: “Ella no habla con nadie antes o después de los conciertos porque debe cuidar su voz para las 44 canciones que canta. No recibe a nadie... o al menos no quiso conocerme a mí, así que lo tomé personal”, comentó entre risas. Tiempo después, comenzaron a correr versiones de que quizá ya había logrado captar la atención de Swift y que ambos habrían empezado a salir.