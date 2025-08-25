Aunque no lo creas: siete comidas que sí podés poner en la freidora de aire y que te facilitarán la vida

La freidora de aire o airfryer, se ganó un lugar privilegiado en muchas cocinas gracias a su increíble versatilidad y la promesa de comidas deliciosas con menos aceite y menos desorden. Además el electrodoméstico es cómodo y requiere de mínima limpieza. Pero la versatilidad también es un punto a favor que no muchos tienen en cuenta, de hecho hay alimentos más allá de las papas fritas y los nuggets que sorprendentemente se cocinan a la perfección en la airfryer.