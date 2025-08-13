Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

De un día para otro la Semana de Artes Visuales que organiza el Ente Cultural de Tucumán pasó a llamarse Festival Provincial de Artes Visuales-Tucumán Arte y se inició sin que estuviera anunciado.
Ocurrió el lunes pasado cuando, por la tarde, se contó que esa misma mañana se había inaugurado con un “festivalito” con talleres artísticos y pedagógicos. El director de Artes Visuales del Ente, Juan Bracamonte, informó en el acto inaugural que se “trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Provincia, articulando acciones que construyen puentes entre el arte, la cultura y la educación, a través de propuestas en los museos, talleres, visitas a muestras y exposiciones realizadas por el equipo educativo de los museos”. Institucionalmente, se planteó como objetivo “garantizar el acceso universal a la cultura y fortalecer el desarrollo integral de las industrias creativas vinculadas a las artes visuales, mediante actividades de promoción, capacitación y visibilización del trabajo de los y las artistas de la provincia”. La agenda incluirá espacios de encuentro entre artistas, curadores, investigadores, gestores culturales e instituciones.
Así, hasta fin del mes se han programado distintas actividades, pero seguramente la expectativa mayor estará puesta en el 52° Salón Nacional de Tucumán, cuya inauguración está prevista para el miércoles 27 en la sala Lola Mora (San Martín 241, sede de Cultura), para el que se presentaron un poco más de 400 interesados en participar y finalmente fueron seleccionados 21.
Grabado
En lo que resta de la semana, hoy continuará el taller de grabado “Laboratorio de arte impreso”, en su segunda y última jornada en el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27), actividad gratuita a cargo de la cátedra de Taller de Grabado Matutino de la Facultad de Artes de la UNT y del equipo educativo de la institución anfitriona. Mañana tendrá lugar el “Dibujatorio” con Tucumán Urban Sketchers en la Escuela Secundaria del barrio Los Pinos de Yerba Buena, a partir de las 9 (se repetirá el sábado en el Museo Timoteo Navarro, 9 de Julio 44, a las 10); un conversatorio “La edición como práctica artística”, en Sala Hynes O’Connor (San Martín 241), desde las 11; y la experiencia “¿Pinta vino?”, en Restó Boris (San Juan 1.131), entre 21.30 a 22.30, donde confluirán la plástica con la gastronomía.
Al festival se han incorporado exposiciones en galerías, como “Lobo Perro-Perro Lobo”, de Mariano Martínez en Rusia Galería, que se inaugurará el viernes a las 20 (Buenos Aires 729). El domingo se inaugurará un mural colectivo “Paso a la Inmortalidad del General San Martín”, en la escuela Nº 313 Solar Histórico de La Ramada de Abajo, a las 10.30.