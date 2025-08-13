Festival de Artes Visuales: actividades y propuestas

Ocurrió el lunes pasado cuando, por la tarde, se contó que esa misma mañana se había inaugurado con un “festivalito” con talleres artísticos y pedagógicos. El director de Artes Visuales del Ente, Juan Bracamonte, informó en el acto inaugural que se “trabaja conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Provincia, articulando acciones que construyen puentes entre el arte, la cultura y la educación, a través de propuestas en los museos, talleres, visitas a muestras y exposiciones realizadas por el equipo educativo de los museos”. Institucionalmente, se planteó como objetivo “garantizar el acceso universal a la cultura y fortalecer el desarrollo integral de las industrias creativas vinculadas a las artes visuales, mediante actividades de promoción, capacitación y visibilización del trabajo de los y las artistas de la provincia”. La agenda incluirá espacios de encuentro entre artistas, curadores, investigadores, gestores culturales e instituciones.