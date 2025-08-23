Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
Carlos Peñalba, que dice haber sido supervisor de las tareas, denunció que recursos y trabajadores de la comuna habrían sido utilizados en la construcción de dos casas.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
DENUNCIAS: La delegada Cristina Contreras negó que en su gestión haya corrupción y apuntó contra la oposición. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
Por
Matias Argañaraz
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Banda del Río Salí
El Cadillal
Policía de Tucumán
Enrique Romero
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad
Santa Cruz: un sacerdote cercano a Cristina Kirchner y al Papa Francisco será el primer candidato a diputado del peronismo
Lo más popular
Por qué tu respiración, tu corazón y tu intestino influyen más que tu cabeza
Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV
Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral
Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
Qué implicaría para los argentinos el cambio de huso horario
Más Noticias
Actualizan información sobre el estado de Dalbulus maidis en la región
Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país
Caso Loan: ¿de qué delitos está acusado el psicólogo tucumano Rossi Colombo?
Números de Oro: tres tucumanos se llevaron el pozo y ya piensan qué hacer con el premio
José Luis Aguirre transmite sus emociones en “Suelto”
Exposiciones y diálogos sobre la fotografía tucumana
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
El ritmo hipnótico del Bolero de Ravel
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más