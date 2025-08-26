Secciones
Política

Presunto pago de coimas en discapacidad: Kicillof apuntó contra el Gobierno y exigió explicaciones

El mandatario provincial aseguró que “no alcanza con negar” los hechos.

Axel Kicillof Axel Kicillof
Hace 2 Hs

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este martes la actitud del Gobierno de Javier Milei en medio del escándalo por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y advirtió que “no alcanza con negar” los hechos, sino que los funcionarios involucrados “tendrán que explicarlo en la Justicia”.

Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

En diálogo con CNN Radio Argentina, el mandatario bonaerense dijo que “este es un Gobierno que no tiene abuelita: son el mejor ministro, el mejor Gobierno. Y cuando uno tiene que hacerse ese autobombo es porque realmente los demás no ven lo mismo. La transparencia hay que demostrarla, hay que ejercerla, y es una opinión de otros también”.

“Se vienen acumulando una serie de hechos y denuncias, algunas muy escandalosas. En esto soy respetuoso, pero creo que son graves las denuncias que hay, por la sucesión y verosimilitud que tienen. Como las valijas que se vieron llegar, fueron denuncias de adentro del Gobierno”, agregó.

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Aomparó además la situación de Andis con el escándalo generado tras la promoción de la criptomoneda $Libra por parte de Milei. “Cuando Hayden Davis habló, dijo algo parecido a lo que se está hablando hoy: 'A Milei le hago decir lo que quiero pagándole a la hermana', y ahora aparece esto del 3%. Lo tiene que explicar el Gobierno”, sostuvo.

Temas TucumánBuenos AiresAxel KicillofGobierno nacionalJavier MileiKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Congreso: la oposición avanza con una norma para limitar los DNU presidenciales

Congreso: la oposición avanza con una norma para limitar los DNU presidenciales

Francos, sobre audios de presuntas coimas: No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Lo más popular
Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD
1

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
2

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
3

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
4

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
5

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei
6

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Más Noticias
Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Buscan prohibir el uso recreativo de celulares a los policías tucumanos en horario de servicio

Buscan prohibir el uso recreativo de celulares a los policías tucumanos en horario de servicio

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Aplazan por segunda vez un trámite clave para la licitación del acueducto de Vipos

Aplazan por segunda vez un trámite clave para la licitación del acueducto de Vipos

Comentarios