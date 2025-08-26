Presunto pago de coimas en discapacidad: Kicillof apuntó contra el Gobierno y exigió explicaciones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este martes la actitud del Gobierno de Javier Milei en medio del escándalo por el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y advirtió que “no alcanza con negar” los hechos, sino que los funcionarios involucrados “tendrán que explicarlo en la Justicia”.
En diálogo con CNN Radio Argentina, el mandatario bonaerense dijo que “este es un Gobierno que no tiene abuelita: son el mejor ministro, el mejor Gobierno. Y cuando uno tiene que hacerse ese autobombo es porque realmente los demás no ven lo mismo. La transparencia hay que demostrarla, hay que ejercerla, y es una opinión de otros también”.
“Se vienen acumulando una serie de hechos y denuncias, algunas muy escandalosas. En esto soy respetuoso, pero creo que son graves las denuncias que hay, por la sucesión y verosimilitud que tienen. Como las valijas que se vieron llegar, fueron denuncias de adentro del Gobierno”, agregó.
Aomparó además la situación de Andis con el escándalo generado tras la promoción de la criptomoneda $Libra por parte de Milei. “Cuando Hayden Davis habló, dijo algo parecido a lo que se está hablando hoy: 'A Milei le hago decir lo que quiero pagándole a la hermana', y ahora aparece esto del 3%. Lo tiene que explicar el Gobierno”, sostuvo.