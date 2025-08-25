Secciones
Política

Presuntas coimas: uno de los dueños de Suizo Argentina se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

Jonathan Kovalivker, empresario investigado por presuntos sobornos, apareció tras ser buscado por la Justicia.

JONATHAN KOVALIVKER. El empresario es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. JONATHAN KOVALIVKER. El empresario es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.
Hace 1 Hs

El empresario Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina e investigado en la causa por presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad, se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py acompañado por su abogado, Martín Magram, y entregó su teléfono celular a la Justicia.

El magistrado a cargo, el juez federal Sebastián Casanello, lo buscaba desde el jueves pasado para secuestrar ese dispositivo. En paralelo, también citó a declarar a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta.

Como parte de las medidas de investigación, Casanello ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los ex funcionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, así como de los empresarios de la familia Kovalivker -Jonathan, su hermano Emmanuel y su padre, Eduardo-. El pedido fue remitido al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de preservar posibles elementos probatorios. La decisión se tomó a pedido del fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.

La causa, que se inició hace apenas cinco días, avanza con la recolección de pruebas. Por ello, ya se allanaron los domicilios de los exfuncionarios y de los Kovalivker, se secuestraron teléfonos celulares y se retiraron las computadoras de la Agencia de Discapacidad, incluidas las de secretarias vinculadas al área.

El viernes pasado, Emmanuel Kovalivker fue interceptado cuando intentaba salir de Nordelta con 266.000 dólares en efectivo y $7 millones en su vehículo, dinero que fue secuestrado por la policía. Su hermano Jonathan, en cambio, logró abandonar el barrio privado antes de que la fuerza llegara a su domicilio. Todo apunta a que, antes de irse, habría vaciado la caja fuerte de su dormitorio.

Pese a estos movimientos, fuentes judiciales remarcaron que ninguno de los investigados tiene orden de detención. Por ahora, el objetivo central de la investigación es evitar la pérdida de pruebas y garantizar el avance del expediente.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia inició la extracción de datos de celulares secuestrados en la causa por las presuntas coimas en ANDIS

La Justicia inició la extracción de datos de celulares secuestrados en la causa por las presuntas coimas en ANDIS

Presuntas coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a un empresario de Suizo Argentina

Presuntas coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por ayudar a escapar a un empresario de Suizo Argentina

El escándalo de los audios: ¿Cómo sigue la investigación en el caso de las presuntas coimas en la Andis?

El escándalo de los audios: ¿Cómo sigue la investigación en el caso de las presuntas coimas en la Andis?

El fentanilo dio mal: chats revelan el caos en los laboratorios investigados por 96 muertes

"El fentanilo dio mal": chats revelan el caos en los laboratorios investigados por 96 muertes

Municipalidad vs. Provincia: la Corte avala el acuerdo por los canales y se superó el litigio

Municipalidad vs. Provincia: la Corte avala el acuerdo por los canales y se superó el litigio

Lo más popular
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
1

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
2

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
3

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
4

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política
6

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Más Noticias
Javier Milei: Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo

Javier Milei: "Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo"

“No se sabe si lo de Jaldo a Milei es una amenaza o si lo espera con alfombra roja”, dijeron Sánchez y Canelada

“No se sabe si lo de Jaldo a Milei es una amenaza o si lo espera con alfombra roja”, dijeron Sánchez y Canelada

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Comentarios