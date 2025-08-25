Presuntas coimas: uno de los dueños de Suizo Argentina se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

Como parte de las medidas de investigación, Casanello ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los ex funcionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, así como de los empresarios de la familia Kovalivker -Jonathan, su hermano Emmanuel y su padre, Eduardo-. El pedido fue remitido al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de preservar posibles elementos probatorios. La decisión se tomó a pedido del fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación.