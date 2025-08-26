¿Debería usar papel en la freidora de aire?: el consejo de limpieza de los especialistas

Pero ¿qué moldes utilizar?

El papel para "airfryer" es un recipiente fabricado especialmente para freidoras de aire. Este protege la cesta interior contra la grasa y los residuos de los alimentos al cocinar. De esta manera, simplemente tendrás que tirar el papel después de cada uso y podrás limpiar la airfryer de forma más sencilla, así como prolongar su vida útil. Su uso es completamente seguro, ya que está hecho de pulpa natural y está libre de fluorescencia, es impermeable, resistente a la grasa y no contiene BPA. Además, se trata de un material biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.