¿Debería usar papel en la freidora de aire?: el consejo de limpieza de los especialistas

El uso de moldes u otros elementos externos a la freidora de aire es una cuestión controvertida. Por un lado, los recipientes pueden facilitar la, en ocasiones, tediosa limpieza del aparato, pero a la misma vez, podrían poner en riesgo nuestra seguridad y en caso de escoger el elemento incorrecto, dañar seriamente nuestro electrodoméstico.
Para el alivio de muchos, las freidoras de aire admiten algunos recipientes para reducir la frecuencia de limpieza, evitando que la grasa y residuos compliquen esta tarea. Sin embargo, es fundamental prestar atención a los materiales que pueden utilizarse como moldes.
Los moldes de papel, un sí en la airfryer
Ingresar materiales peligrosos como el aluminio en la freidora podría provocar daños en el dispositivo y hasta incendios. Los recipientes o moldes de una airfryer deben ser de silicona, papel de horno, entre otros.
Los moldes de papel son particularmente recomendables para cocinar en la freidora de aire. Sin embargo debemos ser cuidadosos con el que elijamos, ya que no cualquiera es conveniente. Existen ciertos moldes especialmente diseñados para el aparato.
Pero ¿qué moldes utilizar?
El papel para "airfryer" es un recipiente fabricado especialmente para freidoras de aire. Este protege la cesta interior contra la grasa y los residuos de los alimentos al cocinar. De esta manera, simplemente tendrás que tirar el papel después de cada uso y podrás limpiar la airfryer de forma más sencilla, así como prolongar su vida útil. Su uso es completamente seguro, ya que está hecho de pulpa natural y está libre de fluorescencia, es impermeable, resistente a la grasa y no contiene BPA. Además, se trata de un material biodegradable y respetuoso con el medio ambiente.
Mientras que otros recipientes que también pueden utilizarse para facilitar el uso de la airfryer son la silicona y el vidrio resistente al calor. Es importante evitar el uso de plástico, ya que los moldes de plástico pueden derretirse a altas temperaturas en la freidora de aire.
¿Por qué es conveniente usar moldes en la airfryer?
Además, se debe evitar el uso de papel de aluminio, ya que, al ser un conductor de calor, puede bloquear la circulación del aire caliente y dañar el electrodoméstico.
Desde el medio Infobae señalaron cuáles son las ventajas de utilizar los recipientes adecuados en la freidora de aire:
Facilita la limpieza: Los recipientes protegen el interior de la freidora de aire de salpicaduras y residuos, lo que reduce la necesidad de limpiarla con frecuencia.
Previene el desbordamiento: Evita que los alimentos se deslicen o caigan a la base de la freidora, lo que puede causar humo o quemaduras.
Mejora la organización: Permite cocinar varios tipos de alimentos a la vez, manteniéndolos separados y organizados.
Optimiza la cocción: Algunos recipientes están diseñados para mejorar la circulación del aire, lo que puede ayudar a obtener una cocción más uniforme.
Protege el electrodoméstico: Al evitar que los alimentos entren en contacto directo con el elemento calefactor, los recipientes ayudan a prevenir daños en el aparato.