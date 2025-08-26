Secciones
Por qué no deberías reutilizar los repasadores de cocina: la advertencia de los expertos

Aunque los repasadores sean versátiles utensilios de cocina, también pueden representar un riesgo para la salud. ¿Qué hacer con ellos?

Hace 3 Hs

Los paños o repasadores son ese utensilio "todoterreno" de la cocina. Se trata de un objeto más que versátil y que aparece ante cualquier necesidad de limpieza. Pero su uso para múltiples tareas podría estar poniendo tu hogar en riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria.

Aunque sean prácticos y siempre estén al alcance, los trapos de cocina pueden provocar graves problemas para la salud si no se actualizan lo suficiente. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Mauricio del país africano, estos elementos presentan bacterias potencialmente dañinas cuando se usan repetidamente.

Un riesgo para la salud

Los investigadores examinaron 100 trapos de cocina que habían sido utilizados un mes. Allí descubrieron que era más probable encontrar bacterias E.coli en paños utilizados para diferentes funciones como limpiar utensilios y superficies, así como para secarnos las manos. También concluyeron que había más posibilidades de hallar esta bacteria en toallas húmedas o en las utilizadas en hogares donde se come carne.

Los estudiosos advirtieron que esta característica tan cómoda de ser "multiusos" de estos trapos aumenta las posibilidades de contaminación cruzada de potenciales patógenos que pueden propagar bacterias y provocar intoxicaciones alimentarias.Estudiaron las bacterias encontradas en los paños para identificarlas y determinar su carga bacteriana. De los trapos analizados, el 49% presentaba un crecimiento bacteriano que aumentaba en hogares de familias numerosas con niños.

Bacterias halladas en los repasadores

De las 49 muestras que fueron positivas en crecimiento bacteriano, el 36,7% cultivaron bacterias coliformes, un grupo que incluye E. coli. Del resto, 36,7% fueron 'enterococcus spp' y el 14,3% estafilococo dorado.Además, se encontraron bacterias coliformes y estafilococos en una "prevalencia significativamente mayor" en paños de hogares en los que se comía carne.

Ante estos datos, los expertos indican que lo más conveniente es lavar o cambiar los trapos y guantes de cocina, así como las esponjas regularmente y dejarlos secar bien antes de volver a utilizarlos.

El consejo de los expertos para prevenir gérmenes

"Se debería desaconsejar el uso de paños húmedos y la utilización multiusos de los trapos de cocina. Las familias numerosas con niños y personas mayores deberían estar especialmente atentas a la higiene en la cocina", advirtió la autora principal, la doctora Susheela Biranjia-Hurdoyal en el medio CNN.

Desde la fuente citada compartieron un listado detallado de medidas para prevenir la propagación de gérmenes por los trapos y repasadores de cocina:

Cambiar los paños de cocina regularmente.

Algunos expertos recomiendan reemplazar los trapos de cocina a diario, o los días en que se ha estado cocinando.

Usar paños desechables o toallas de papel detendrá la propagación de gérmenes.

Los paños reutilizables deben desinfectarse o lavarse a 60 °C después de cada uso.

