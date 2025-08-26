Por qué no deberías reutilizar los repasadores de cocina: la advertencia de los expertos

Un riesgo para la salud

Los investigadores examinaron 100 trapos de cocina que habían sido utilizados un mes. Allí descubrieron que era más probable encontrar bacterias E.coli en paños utilizados para diferentes funciones como limpiar utensilios y superficies, así como para secarnos las manos. También concluyeron que había más posibilidades de hallar esta bacteria en toallas húmedas o en las utilizadas en hogares donde se come carne.