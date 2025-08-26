Este producto de uso diario para tu higiene podría aumentar el riesgo de cáncer

También se observó un aumento de la tasa de cáncer de ovario en los estudios sobre la exposición profesional de las mujeres expuestas al talco en la industria papelera. Sin embargo no pudo excluirse la posibilidad de confusión por la exposición conjunta al amianto; el aumento de la tasa se basó en un pequeño número de cánceres de ovario en esos estudios ocupacionales.