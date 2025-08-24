Secciones
SociedadActualidad

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Es importante estar conscientes de los riesgos asociados con los productos que usamos en la cocina y tomar decisiones informadas para proteger nuestra salud y la de nuestras familias.

El recipiente de cocina que todos utilizan y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud El recipiente de cocina que todos utilizan y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud
Hace 2 Hs

En la rutina diaria de la cocina, existen ciertos utensilios que se volvieron indispensables. Sin embargo, no todo lo que usamos en nuestra cocina es seguro. De hecho, hay un sartén en particular que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podría estar poniendo en riesgo tu salud.

Este sartén contiene un compuesto llamado perfluorooctanoico (PFOA), una sustancia que fue clasificada por la OMS como posiblemente cancerígena para los humanos. Este material, comúnmente encontrado en sartenes antiadherentes, es ampliamente utilizado en hogares de todo el mundo, pero su uso podría tener serias consecuencias para la salud.

El dilema del arroz: ¿es necesario lavarlo antes de cocinarlo?

El dilema del arroz: ¿es necesario lavarlo antes de cocinarlo?

¿Qué es el PFOA y por qué es peligroso?

El PFOA es un tipo de compuesto químico que pertenece a la familia de los perfluoroalquilos, conocidos como "químicos eternos" debido a su persistencia en el medio ambiente y en el cuerpo humano. Este compuesto no solo se asocia con un mayor riesgo de cáncer, sino que también ha sido vinculado a una serie de problemas de salud, incluyendo:

Efectos adversos en el desarrollo: estudios en animales de laboratorio han demostrado que la exposición al PFOA puede afectar el desarrollo de los sistemas reproductivo e inmune.

Problemas en el hígado y los riñones: el PFOA puede provocar daños en órganos vitales como el hígado y los riñones, según diversas investigaciones.

Alteración del metabolismo: la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) advirtió que el PFOA puede interferir con el metabolismo de los ácidos grasos y desequilibrar el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas.

¿Cómo identificar si tu sartén contiene PFOA?

Afortunadamente, desde julio de 2020, la Unión Europea prohibió el uso de PFOA en productos de cocina. Sin embargo, muchas sartenes antiadherentes que aún se encuentran en los hogares pueden contener este compuesto si fueron fabricadas antes de esa fecha.

Para identificar si tu sartén es segura, busca etiquetas que indiquen "sin PFOA" en el empaque o en el propio utensilio. Aunque algunos fabricantes han eliminado gradualmente el PFOA de sus productos, es crucial estar informado y tomar precauciones.

¿Qué puedes hacer para proteger tu salud?

Aunque es difícil evitar completamente la exposición a estos "químicos eternos", existen medidas que puedes tomar para reducir el riesgo:

Sustituye tus sartenes antiadherentes: opta por sartenes de acero inoxidable, hierro fundido o cerámica, que no contienen PFOA.

Evita calentar en exceso las sartenes antiadherentes, ya que a temperaturas muy altas, pueden liberar vapores tóxicos.

Consulta las etiquetas de los productos de cocina para asegurarte de que no contienen PFOA.

Una advertencia para todos

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advirtió que la exposición al PFOA no solo es un problema para los usuarios finales, sino también para el medio ambiente y la salud pública en general. Este compuesto puede acumularse en el cuerpo y el medio ambiente, creando un riesgo persistente a lo largo del tiempo.


Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La nueva alternativa a la esponja: cómo lavar los cubiertos para que recuperen su brillo

La nueva alternativa a la esponja: cómo lavar los cubiertos para que recuperen su brillo

Cómo hacer la tarta de manzana invertida sin horno de Paulina Cocina

Cómo hacer la tarta de manzana invertida sin horno de Paulina Cocina

Así se prepara el volcán de chocolate en cinco minutos de Paulina Cocina

Así se prepara el volcán de chocolate en cinco minutos de Paulina Cocina

Lo más popular
Recuperá el verde de tu pasto con este objeto que todos tienen en casa
1

Recuperá el verde de tu pasto con este objeto que todos tienen en casa

Dormir bien después de los 60: la clave silenciosa para vivir más y mejor
2

Dormir bien después de los 60: la clave silenciosa para vivir más y mejor

¿Qué es el Thermomix, el robot de cocina que ha sobrevivido 50 años y se volvió viral?
3

¿Qué es el Thermomix, el robot de cocina que ha sobrevivido 50 años y se volvió viral?

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia
4

Tu piel, un espejo de tu salud: qué revelan los cambios en su apariencia

NBA 2K26 para PlayStation 5 eleva la experiencia con realismo, atmósfera de estadio y novedades de presentación
5

NBA 2K26 para PlayStation 5 eleva la experiencia con realismo, atmósfera de estadio y novedades de presentación

Estos son los ejercicios más efectivos para bajar la presión arterial, según la ciencia
6

Estos son los ejercicios más efectivos para bajar la presión arterial, según la ciencia

Más Noticias
VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Quién es Virginia, el gran amor del Indio Solari y su esposa hace más de 40 años

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

Comentarios