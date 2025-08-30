Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Tanto la proteína como la fibra son macronutrientes esenciales para nuestra dieta. Por un lado la primera aporta los aminoácidos para la construcción de tejidos en el cuerpo, mientras que la segunda retrasa la absorción de nutrientes y promueve la salud intestinal. La avena y el huevo son fuentes de estos compuestos pero ¿cuál de ellos es capaz de aportar más proteínas y fibra a nuestra dieta?