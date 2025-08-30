Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Entre las opciones de desayuno saludable, aparecen dos opciones frecuentes que a menudo son la recomendación de los especialistas. Se trata del huevo y la avena, dos comidas que aportan grandes beneficios para la salud pero que plantean una incógnita ¿cuál de ellos tiene un perfil nutricional más completo?
Tanto la proteína como la fibra son macronutrientes esenciales para nuestra dieta. Por un lado la primera aporta los aminoácidos para la construcción de tejidos en el cuerpo, mientras que la segunda retrasa la absorción de nutrientes y promueve la salud intestinal. La avena y el huevo son fuentes de estos compuestos pero ¿cuál de ellos es capaz de aportar más proteínas y fibra a nuestra dieta?
El huevo aporta más proteína
Los beneficios del huevo son varios, aunque se trata de una gran fuente de proteína completa. Según indicaron desde el sitio Verywell Health, contienen el mejor equilibrio de los nueve aminoácidos esenciales (bloques constructores de proteínas) que el cuerpo no puede producir. Dos huevos duros contienen hasta 7 g más de proteína que una taza de avena cocida. Sin embargo, los huevos no contienen fibra. La avena, en cambio, es una excelente fuente de fibra.
La avena aporta más fibra
Mientras que, la avena por su parte, es un cereal integral rico en fibra, principalmente betaglucanos , que pueden ayudar a reducir el colesterol y controlar el azúcar en sangre. Los betaglucanos también pueden ayudar a controlar el peso porque ayudan a sentirse lleno, reducen el hambre y bajan el peso corporal. Además, comer avena puede favorecer la salud intestinal al promover bacterias intestinales saludables.
Pero desde el medio citado advierten que consumir grandes cantidades de avena, y por ende de fibra puede provocar problemas digestivos, incluidos gases e hinchazón. Para reducir estos efectos secundarios, considere agregar gradualmente alimentos ricos en fibra como la avena a su dieta.
¿Qué comer en cada caso?
Los huevos son una fuente rica de proteínas con un bajo contenido de carbohidratos. En cambio, la avena es un alimento rico en carbohidratos que aporta algo de proteína. Dos huevos grandes contienen aproximadamente 12,6 g de proteínas y 1,12 g de carbohidratos, mientras que una taza de avena cocida en agua rinde aproximadamente la mitad de la cantidad de proteínas y alrededor de 28 g de carbohidratos.
Si tu objetivo es maximizar la ingesta de proteínas en el desayuno, la mejor opción son los huevos. Aun así, el cuerpo necesita carbohidratos y proteínas a diario . La avena puede ser una forma saludable y rica en fibra de lograr ese objetivo.
¿Qué opción es mejor para bajar de peso?
Según indicaron del medio citado, los huevos son una mejor opción para bajar de peso porque contienen menos calorías que la avena. Además, tienen un índice glucémico de 5,9, en comparación con 59 gr de la avena. Esto significa que tardan más en digerirse y no causan picos de azúcar en sangre. Además, pueden ayudarte a sentirte saciado por más tiempo.
Los estudios demostraron que las personas pueden sentirse más llenas por más tiempo después de comer un desayuno con huevos que uno con avena. Sin embargo, la avena tiene un mejor índice de saciedad , una medida de qué tan abundante y satisfactorio es un alimento.
La avena podría ser una mejor opción para las personas que buscan ganar masa muscular porque tiene un mayor contenido de calorías y carbohidratos. Las calorías adicionales, junto con las proteínas, pueden ayudar a desarrollar y reparar el tejido muscular, y los carbohidratos adicionales pueden proporcionar energía para levantar pesas.