Estos son los cuatro grupos de alimentos que tenés que desayunar si buscás perder peso

El desayuno es la comida más importante y su composición determinará buena parte de nuestra jornada. Aporta los nutrientes necesarios para empezar el día y para mantenernos activos y energéticos durante todo el día. Por eso, es importante incorporar nutrientes de calidad, sobre todo si tenemos como objetivo perder peso.
Los especialistas distinguen dos tipos de constancia con la alimentación. Una en la que incluímos episodios temporales de dietas que ayuden a adelgazar. Otra que implica una alimentación saludable sostenida y extendida en el tiempo. Señalan que esta última es la opción recomendable y que permite que el cuerpo se acostumbre a un nuevo ritmo.
Cómo desayunar para perder peso
Un aspecto importante a cubrir en los desayunos que forman parte de una dieta de adelgazamiento es que sean saciantes. Por ello se sugiere incluir por la mañana aquellos que contengan triptófano, un tipo de aminoácido que ayuda a producir y mantener las proteínas, músculos, enzimas y neurotransmisores.
Los nutricionistas explican que hay cuatro grupos de alimentos que son importantes en el desayuno. Mientras más grupos de ellos abarque la elección para la primera comida del día, más equilibrada será esta.
Qué tipos de alimentos desayunar para adelgazar
Cereales
Este grupo incluye pan de granos sin procesar, 100% integrales. Se puede desayunar avena, trigo, cebada, quínoa, centeno, amaranto o muesli sin azúcar.
Grasas saludables
Son los alimentos que contienen aceites naturales y comprende el grupo de los frutos secos y las semillas. También se pueden desayunar pescados azules, palta o aceite de oliva extra virgen.
Vegetales
Este grupo contiene tanto frutas como verduras, alimentos llenos de fibras que ayudan a acelerar el metabolismo y suelen ser bajos en grasas.
Proteínas saludables
Lo recomendable para cubrir la cuota necesaria de estos alimentos es elegir carnes y lácteos bajos en grasa o huevos en formas no fritas. La pechuga de pollo o de pavo son excelentes opciones.