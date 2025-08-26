Secciones
SociedadEstilo de vida

Estos son los cuatro grupos de alimentos que tenés que desayunar si buscás perder peso

Todo objetivo alimenticio requiere una dieta equilibrada.

Estos son los cuatro grupos de alimentos que tenés que desayunar si buscás perder peso
Hace 1 Hs

El desayuno es la comida más importante y su composición determinará buena parte de nuestra jornada. Aporta los nutrientes necesarios para empezar el día y para mantenernos activos y energéticos durante todo el día. Por eso, es importante incorporar nutrientes de calidad, sobre todo si tenemos como objetivo perder peso.

El fruto seco que debés incluir en tu dieta si buscás bajar de peso

El fruto seco que debés incluir en tu dieta si buscás bajar de peso

Los especialistas distinguen dos tipos de constancia con la alimentación. Una en la que incluímos episodios temporales de dietas que ayuden a adelgazar. Otra que implica una alimentación saludable sostenida y extendida en el tiempo. Señalan que esta última es la opción recomendable y que permite que el cuerpo se acostumbre a un nuevo ritmo.

Cómo desayunar para perder peso

Un aspecto importante a cubrir en los desayunos que forman parte de una dieta de adelgazamiento es que sean saciantes. Por ello se sugiere incluir por la mañana aquellos que contengan triptófano, un tipo de aminoácido que ayuda a producir y mantener las proteínas, músculos, enzimas y neurotransmisores.

Los nutricionistas explican que hay cuatro grupos de alimentos que son importantes en el desayuno. Mientras más grupos de ellos abarque la elección para la primera comida del día, más equilibrada será esta.

Qué tipos de alimentos desayunar para adelgazar

Cereales

Este grupo incluye pan de granos sin procesar, 100% integrales. Se puede desayunar avena, trigo, cebada, quínoa, centeno, amaranto o muesli sin azúcar.

Grasas saludables

Son los alimentos que contienen aceites naturales y comprende el grupo de los frutos secos y las semillas. También se pueden desayunar pescados azules, palta o aceite de oliva extra virgen.

Vegetales

Este grupo contiene tanto frutas como verduras, alimentos llenos de fibras que ayudan a acelerar el metabolismo y suelen ser bajos en grasas.

Proteínas saludables

Lo recomendable para cubrir la cuota necesaria de estos alimentos es elegir carnes y lácteos bajos en grasa o huevos en formas no fritas. La pechuga de pollo o de pavo son excelentes opciones.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?
1

Corrupción: ¿la “casta” estaba adentro del gobierno de Milei?

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas
2

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal
3

El ex intendente de Alberdi y su esposa legisladora podrían ser indagados por la Justicia Federal

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales
4

Vecinos de las avenidas Mate de Luna y Alem quedaron en alerta tras los abusos sexuales

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid
5

El placero que se convirtió en sospechoso: la historia detrás del presunto abusador de La Madrid

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?
6

¿Cuáles son las nuevas reglas de disciplina escolar que impuso Bukele en El Salvador?

Más Noticias
Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Hay alerta por fuertes vientos y pronostican heladas para el fin de semana

Comentarios