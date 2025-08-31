Secciones
SociedadSalud

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud

Cada vez más personas la eligen en su desayuno. Con propiedades relajantes, digestivas y antibacterianas, esta bebida ancestral se presenta como una alternativa más saludable al café negro.

La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud
Hace 8 Hs

El universo de las infusiones ofrece una gran variedad de opciones, pero algunas se destacan no solo por su sabor, sino también por sus beneficios para el organismo. Tal es el caso de la infusión de lavanda, que según especialistas en bienestar y quienes la consumen a diario, puede convertirse en un excelente reemplazo del café tradicional.

Quienes la eligen aseguran que ayuda a reducir la ansiedad, mejorar la digestión y aportar energía sin los efectos secundarios que provoca la cafeína, como la taquicardia o el nerviosismo.

Una tradición milenaria con vigencia

El uso de la lavanda en infusiones tiene raíces muy antiguas. Civilizaciones como la griega, romana y egipcia la empleaban por sus múltiples bondades.

- En Grecia, era utilizada para aliviar dolores de cabeza, gastritis y molestias en la garganta.

- Los romanos eran fanáticos de sus propiedades relajantes y medicinales.

- Los egipcios, por su parte, usaban su aceite en los procesos de embalsamamiento.

- A lo largo de la historia, esta planta se consolidó como un recurso natural valioso, gracias a su aroma, efectos calmantes y propiedades antisépticas y antibacterianas.

Una alternativa saludable al café

Uno de los principales motivos por los que la infusión de lavanda está ganando popularidad es que ofrece una sensación de energía sin el aumento de ansiedad que suele generar el café. De hecho, muchas personas la consumen por la mañana y aseguran sentirse igual de activas, pero más tranquilas y con una mayor sensación de bienestar.

Además, diversos estudios y especialistas señalan que puede ser un complemento útil contra la depresión, gracias a su capacidad para reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño.

Con estas características, la lavanda se perfila no solo como una bebida de moda, sino como una opción natural y saludable para quienes buscan equilibrio entre energía, calma y salud digestiva. Una costumbre milenaria que regresa con fuerza a las mesas actuales.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero
1

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní
2

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral
3

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?
4

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes
5

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño
6

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Más Noticias
¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Comentarios