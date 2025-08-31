La infusión que gana terreno como reemplazo del café y suma múltiples beneficios para la salud

El universo de las infusiones ofrece una gran variedad de opciones, pero algunas se destacan no solo por su sabor, sino también por sus beneficios para el organismo. Tal es el caso de la infusión de lavanda, que según especialistas en bienestar y quienes la consumen a diario, puede convertirse en un excelente reemplazo del café tradicional.
Quienes la eligen aseguran que ayuda a reducir la ansiedad, mejorar la digestión y aportar energía sin los efectos secundarios que provoca la cafeína, como la taquicardia o el nerviosismo.
Una tradición milenaria con vigencia
El uso de la lavanda en infusiones tiene raíces muy antiguas. Civilizaciones como la griega, romana y egipcia la empleaban por sus múltiples bondades.
- En Grecia, era utilizada para aliviar dolores de cabeza, gastritis y molestias en la garganta.
- Los romanos eran fanáticos de sus propiedades relajantes y medicinales.
- Los egipcios, por su parte, usaban su aceite en los procesos de embalsamamiento.
- A lo largo de la historia, esta planta se consolidó como un recurso natural valioso, gracias a su aroma, efectos calmantes y propiedades antisépticas y antibacterianas.
Una alternativa saludable al café
Uno de los principales motivos por los que la infusión de lavanda está ganando popularidad es que ofrece una sensación de energía sin el aumento de ansiedad que suele generar el café. De hecho, muchas personas la consumen por la mañana y aseguran sentirse igual de activas, pero más tranquilas y con una mayor sensación de bienestar.
Además, diversos estudios y especialistas señalan que puede ser un complemento útil contra la depresión, gracias a su capacidad para reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño.
Con estas características, la lavanda se perfila no solo como una bebida de moda, sino como una opción natural y saludable para quienes buscan equilibrio entre energía, calma y salud digestiva. Una costumbre milenaria que regresa con fuerza a las mesas actuales.