Por qué las infusiones pueden representar un riesgo para la salud

Las infusiones se convirtieron en un hábito cotidiano: acompañan el descanso, ayudan a combatir el frío e incluso son vistas como un recurso natural para sentirse mejor. Sin embargo, los expertos alertan que no todo lo “natural” es sinónimo de inofensivo y que, dependiendo de la salud y el contexto de cada persona, el exceso puede traer problemas.