Cinco alimentos que reducen la memoria, según un estudio de Harvard

Según su investigación, algunas comidas y bebidas pueden afectar negativamente la memoria y disminuir la capacidad de concentración.

Hace 1 Hs

Llevar una alimentación balanceada no solo favorece la salud física, sino que también impacta de manera positiva en el bienestar mental. Los expertos destacan que ciertos alimentos contribuyen a optimizar las funciones cognitivas y mantenerlas activas por más tiempo. Esto significa que lo que comemos influye directamente en cómo pensamos, recordamos y nos concentramos.

En esa línea, la psiquiatra nutricional Uma Naidoo, profesora en la Universidad de Harvard, presentó un estudio reciente con hallazgos reveladores. Según su investigación, algunas comidas y bebidas pueden afectar negativamente la memoria y disminuir la capacidad de concentración. Estos resultados refuerzan la idea de que una buena dieta es clave para preservar la salud del cerebro.

Los cinco alimentos que no debés que comer porque aceleran la pérdida de memoria

Azúcares añadidos
Un consumo elevado de azúcar refinada puede afectar negativamente la memoria y la capacidad de aprendizaje. Los picos de insulina que provoca este tipo de azúcar también impactan en el funcionamiento del cerebro a largo plazo.Más allá de los productos ultraprocesados, hay otros alimentos con alto contenido de azúcar que suelen pasar desapercibidos, como las salsas de tomate industrializadas. Por eso, es clave moderar la ingesta y disminuir al mínimo posible los azúcares refinados.

Alimentos fritos
Las frituras, cargadas de grasas trans, reducen la flexibilidad de las neuronas e impiden que se formen nuevas conexiones cerebrales. Esto genera consecuencias negativas en la atención, la memoria y el rendimiento cognitivo.

Cereales refinados
Los carbohidratos con un índice glucémico elevado, como el pan blanco, generan picos de glucosa en la sangre que pueden favorecer la aparición de enfermedades. Estos productos se elaboran con granos o harinas refinadas a las que se les han quitado nutrientes esenciales.

Entre los alimentos que conviene limitar se encuentran el pan blanco, el arroz blanco y las papas. En cambio, son recomendables las verduras de hoja verde, frutas frescas, zanahorias crudas, legumbres como lentejas, garbanzos y alubias.

Alcohol
En 2018, la revista British Medical Journal publicó que quienes ingerían más de 14 tragos semanales tenían más probabilidades de desarrollar demencia que quienes bebían de manera moderada. El alcohol también afecta la memoria, pudiendo generar lagunas mentales e incluso borrar recuerdos completos en periodos de consumo excesivo. Por ello, los especialistas subrayan que reducir el consumo de bebidas alcohólicas es esencial para preservar la salud del cerebro.

Alimentos con exceso de nitratos
Los nitratos se utilizan como conservantes y para dar mejor color a productos cárnicos como salchichas, bacon o salami. Un estudio reciente en el campo de la psiquiatría nutricional reveló que estos compuestos pueden alterar la microbiota intestinal, lo que podría favorecer la aparición de trastorno bipolar.

