Una investigación revela qué forma de ejercitarse puede proteger contra un cáncer muy común

Expertos de diversas instituciones han resaltado la trascendencia de estos hallazgos. Kerry Courneya, codirector del ensayo, afirmó que el ejercicio ya no es solo para mejorar la calidad de vida, sino un tratamiento para el cáncer de colon que debe estar disponible para todos los pacientes. Christopher Booth, autor principal del estudio, concluyó que un programa de ejercicios con entrenador personal reducirá el riesgo de cáncer recurrente o nuevo, mejorará el bienestar y ayudará a vivir más tiempo. Por su parte, Charles Swanton, director clínico del Instituto del Cáncer británico, destacó que el ejercicio ofrece beneficios notables para los pacientes, incluso sin involucrar fármacos.