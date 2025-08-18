¿Para qué sirve poner pan duro en el azúcar? El consejo que sorprende a todos

¿Por qué recomiendan poner pan duro en una bolsa con azucar?

El truco funciona gracias a que el pan duro tiene la capacidad de absorber la humedad. Cuando el azúcar se expone al aire o se guarda en lugares con alta humedad, tiende a apelmazarse y formar grumos. Al colocar un trozo de pan seco dentro del paquete, este actúa como esponja y captura el exceso de humedad presente.