¿Para qué sirve poner pan duro en el azúcar? El consejo que sorprende a todos

En ocasiones, los paquetes de azúcar presentan pequeños bloques compactos en su interior. Esto sucede principalmente cuando el producto se expone a ambientes fríos o con humedad, lo que provoca que se apelmace y dificulte su uso al momento de preparar recetas.
Para resolver este inconveniente, existe un truco casero que se transmite de generación en generación por su eficacia. Consiste en colocar un trozo de pan duro dentro del paquete de azúcar, lo que ayuda a mantenerlo suelto y fácil de utilizar.
¿Por qué recomiendan poner pan duro en una bolsa con azucar?
El truco funciona gracias a que el pan duro tiene la capacidad de absorber la humedad. Cuando el azúcar se expone al aire o se guarda en lugares con alta humedad, tiende a apelmazarse y formar grumos. Al colocar un trozo de pan seco dentro del paquete, este actúa como esponja y captura el exceso de humedad presente.
Así, el azúcar se mantiene suelta, suave y lista para usar en cualquier preparación sin necesidad de romper bloques duros ni perder tiempo. Este sencillo método evita desperdicios y facilita su manejo en la cocina.
Cómo aplicar este método
-Cortá un trozo de pan duro, puede ser de cualquier tipo siempre que esté completamente seco.
-Colocalo dentro de la bolsa o recipiente donde guardás el azúcar.
-Cerrá bien el envase para que el pan pueda absorber la humedad del ambiente.
-En pocos días notarás que el azúcar recupera su textura original y se mantiene suelta por mucho más tiempo.