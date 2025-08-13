"Podrías provocar un incendio": estos son los errores más comunes al usar la freidora de aire

Las freidoras de aire se volvió un electrodoméstico cada vez más común en las cocinas argentinas. Su popularidad se debe a que permiten preparar comidas con poco o nada de aceite, logrando una textura crujiente similar a la fritura tradicional. Además, su versatilidad permite hornear, asar, gratinar o tostar los alimentos, ahorrando tiempo y dinero en la cocina.