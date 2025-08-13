 "Podrías provocar un incendio": estos son los errores más comunes al usar la freidora de aire
"Podrías provocar un incendio": estos son los errores más comunes al usar la freidora de aire

Aunque la freidora de aire es un aliado en la cocina argentina, conocer sus límites es clave para aprovechar sus ventajas sin poner en riesgo la seguridad del hogar.

Las freidoras de aire se volvió un electrodoméstico cada vez más común en las cocinas argentinas. Su popularidad se debe a que permiten preparar comidas con poco o nada de aceite, logrando una textura crujiente similar a la fritura tradicional. Además, su versatilidad permite hornear, asar, gratinar o tostar los alimentos, ahorrando tiempo y dinero en la cocina.

Sin embargo, no todos los alimentos son aptos para este aparato. Dependiendo de la potencia o velocidad del aire, algunos ingredientes pueden cocinarse mal o incluso representar un riesgo para el hogar.

Alimentos que pueden ser peligrosos

Según expertos y aseguradoras, los problemas más frecuentes al usar freidoras de aire son el humo excesivo y el sobrecalentamiento, que pueden derivar en incendios. Las aseguradoras reportaron a nivel mundial que varios usuarios sufrieron daños importantes por fuego y humo.

Entre los alimentos que no se deben cocinar en la freidora de aire se encuentran:

Pochoclo: la mayoría de los modelos no alcanza la temperatura suficiente para que los granos revienten, lo que puede provocar un cortocircuito y aumentar el riesgo de incendio, según BBC Good Food.

Masa húmeda: el exceso de humedad puede formar charcos que queman la base de la canasta y dañan el aparato.

Pan: tostar pan en la freidora no es efectivo, ya que se moverá y no se cocinará de manera uniforme; para ello, lo mejor es usar una tostadora.

Brócoli y verduras de cocción rápida: no se cocinan de manera pareja y pierden parte de su textura y sabor comparado con hervido o al vapor.

Precauciones al usar la freidora de aire

Para evitar riesgos, los expertos recomiendan seguir siempre las instrucciones del fabricante, no sobrecargar la canasta y evitar alimentos muy húmedos o pequeños que puedan desplazarse con el aire caliente. También aconsejan supervisar el aparato mientras cocina y mantenerlo limpio para prevenir la acumulación de restos que generen humo.

