Científicos descubren el verdadero origen del agua y desafían todo lo que creíamos saber

Una nueva comprensión del agua terrestre

Hasta ahora, la creencia general apuntaba a que el hidrógeno necesario para que el planeta desarrollara las condiciones para la vida y el agua fue provisto por asteroides desde el espacio exterior. Se pensaba que esto ocurrió durante los primeros cien millones de años del planeta. No obstante, este nuevo descubrimiento sugiere que el hidrógeno necesario para crear agua ya se encontraba presente en la Tierra desde su creación. Este hallazgo transforma nuestra comprensión sobre el origen del agua.