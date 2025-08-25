Secciones
Científicos descubren el verdadero origen del agua y desafían todo lo que creíamos saber

En este contexto, una nueva investigación de la Universidad de Oxford podría reescribir la historia del origen de la vida en nuestro mundo.

Hace 2 Hs

El estudio del origen del agua representa una fascinación científica que se extiende por siglos, un enigma crucial para comprender nuestro planeta. No solo se trata de un recurso vital que permitió el desarrollo de la Tierra como hoy la conocemos, sino que además constituye aproximadamente el 70% de su superficie. En este contexto, una nueva investigación de la Universidad de Oxford podría reescribir la historia del origen de la vida en nuestro mundo.

Un reciente descubrimiento, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Oxford, desafía la popular hipótesis que postula el surgimiento del agua como producto de la colisión de asteroides y cometas en las etapas tempranas del planeta. Las nuevas perspectivas que presentan estos científicos sugieren una explicación muy distinta, estrechamente relacionada con la disponibilidad, antes desconocida, de un elemento esencial para la formación del agua: el hidrógeno.

El hallazgo revolucionario que cambia lo que se sabe del agua

Para este trabajo, los investigadores analizaron un meteorito conocido como condrita de enstatita. La composición de este cuerpo celeste es similar a la de la Tierra hace 4.550 millones de años. En él se detectó una fuente de hidrógeno que bien pudo jugar un papel crucial en la formación del agua en nuestro planeta.

Lo sorprendente de este hallazgo radica en que el hidrógeno encontrado estaba presente de forma original en el material del meteorito. No provenía de ningún tipo de contaminación externa. La Universidad de Oxford explicó que esto sugiere que el material del cual se construyó nuestro planeta era mucho más rico en hidrógeno de lo que se pensaba.

Una nueva comprensión del agua terrestre

Hasta ahora, la creencia general apuntaba a que el hidrógeno necesario para que el planeta desarrollara las condiciones para la vida y el agua fue provisto por asteroides desde el espacio exterior. Se pensaba que esto ocurrió durante los primeros cien millones de años del planeta. No obstante, este nuevo descubrimiento sugiere que el hidrógeno necesario para crear agua ya se encontraba presente en la Tierra desde su creación. Este hallazgo transforma nuestra comprensión sobre el origen del agua.

Tom Barrett, estudiante de doctorado del Departamento de Ciencias de la Tierra de Oxford y director del estudio, afirmó la importancia de esta investigación. El estudio proporciona evidencia vital para respaldar la teoría de que el agua en la Tierra es nativa. Es un resultado natural de lo que compone nuestro planeta, según sus palabras. La publicación de la universidad detalla estos descubrimientos en la revista Icarus.

