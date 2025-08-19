Un robot de la NASA observó lo que podría ser basura humana antigua en Marte

Qué es el objeto captado por la NASA que aparentaba ser un casco

“El nombre oficial de esta roca es Horneflya, y su rasgo más llamativo no es la forma que recuerda a un sombrero, sino el hecho de estar compuesta casi en su totalidad por pequeñas esférulas”, explicó David Agle, vocero del equipo de Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Estas diminutas estructuras han despertado gran interés en la comunidad científica. Su hallazgo representa una pista más sobre los procesos geológicos que se dieron en Marte hace millones de años.