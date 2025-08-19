Secciones
Un robot de la NASA observó lo que podría ser basura humana antigua en Marte

En el dispositivo se pudo observar un pico puntiagudo con una textura nodular picada que recuerda a la imagen de una armadura forjada hace siglos.

Hace 2 Hs

El rover perseverance es un instrumento que cuenta con una Mastcam-Z, y es perteneciente a la NASA, sorprendió por un particular hallazgo en la superficie del planeta Marte. En el dispositivo se pudo observar un pico puntiagudo con una textura nodular picada que recuerda a la imagen de una armadura forjada hace siglos.

La imagen hizo que muchas personas creyeron que se trataba genuinamente de un casco que llegó misteriosamente al planeta de color rojizo. Pero esta coincidencia es más bien un fenómeno natural para el clima y la condición de ese ambiente lejano.

Qué es el objeto captado por la NASA que aparentaba ser un casco

“El nombre oficial de esta roca es Horneflya, y su rasgo más llamativo no es la forma que recuerda a un sombrero, sino el hecho de estar compuesta casi en su totalidad por pequeñas esférulas”, explicó David Agle, vocero del equipo de Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Estas diminutas estructuras han despertado gran interés en la comunidad científica. Su hallazgo representa una pista más sobre los procesos geológicos que se dieron en Marte hace millones de años.

Por ahora, los especialistas sostienen que dichas esférulas podrían originarse cuando el agua subterránea circula a través de los poros de las rocas sedimentarias. Este fenómeno, observado en otras muestras marcianas, refuerza la hipótesis de que el planeta tuvo condiciones aptas para la presencia de agua líquida. Comprender cómo se formaron resulta clave para reconstruir la historia ambiental y climática de Marte.

De qué se trata Mastcam-Z, el instrumento de Perseverance que captó el "casco" en Marte

El instrumento Mastcam-Z, compuesto por un par de cámaras con zoom instaladas en el mástil de Perseverance, brinda a los científicos la posibilidad de obtener imágenes estéreo de alta resolución. Gracias a esta tecnología, se pueden identificar a distancia detalles poco comunes, como la roca apodada “casco”, recubierta de diminutas esférulas. Este tipo de hallazgos enriquece la comprensión del terreno marciano y de sus procesos geológicos.

A su vez, estas imágenes ilustran un fenómeno conocido como pareidolia, que consiste en la tendencia del cerebro humano a reconocer patrones familiares en formas aleatorias. Por este motivo, no es extraño que muchas de las rocas registradas por Perseverance recuerden a objetos cotidianos o siluetas reconocibles. Cada retrato rocoso se convierte así en una mezcla de ciencia y curiosidad, despertando tanto el interés popular como el análisis riguroso de los investigadores.

