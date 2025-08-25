Por qué tu café de la mañana es diferente de cualquier otro momento del día

Quizás el café matutino te sepa diferente que cualquier otra infusión de este tipo en cualquier otro momento del día. Pero no se trata tanto de una variación de sabor, sino más bien de efectos en tu cuerpo: esta bebida puede tener un impacto diferente cuando la consumimos a primera hora de la mañana.
El café de la mañana no es solo un estimulante, sino también una infusión capaz de mejorar significativamente tu estado de ánimo al comienzo del día. Esto lo reveló un reciente estudio de la Universidad de Bielefeld (Alemania) donde los investigadores analizaron el impacto real de la cafeína (en forma de café bebible) en las emociones de los participantes.
¿Cómo se llevó a cabo el estudio?
En dos estudios independientes, 236 adultos de entre 18 y 29 años registraron su estado de ánimo y su consumo de cafeína varias veces al día durante dos a cuatro semanas. En total, el equipo recopiló más de 23 000 datos en ambos estudios. Allí, Sakari Lemola, autor principal del estudio y profesor de la institución comentó que alrededor del 80% de los adultos del mundo consumen cafeína, y que esto data de tiempos remotos de la humanidad.
Para el estudio observacional participaron 115 personas de entre 18 y 25 años y a 121 personas de entre 18 y 29 años durante 14 y 28 días, respectivamente. Mientras realizaban sus actividades cotidianas, se les pidió que completaran encuestas sobre su consumo de cafeína, estado emocional actual, niveles de cansancio, contexto social (solos o tomando café con otros) y si era un día laboral o no. Recibieron hasta siete preguntas aleatorias en la aplicación, desde la mañana hasta la noche.
Los científicos ya habían recopilado datos sobre el consumo diario típico de café de los participantes, su dependencia de la cafeína, la calidad del sueño y los síntomas de depresión y ansiedad. El consumo se evaluó preguntando a los participantes si habían consumido alguna bebida con cafeína en los 90 minutos previos, y se les pidió que informaran sobre sus sentimientos de felicidad, entusiasmo y satisfacción (positivos), así como de tristeza, preocupación y malestar (negativos).
El café matutino, un milagroso potenciador del ánimo
Los resultados fueron asombrosos: descubrieron que los participantes experimentaron una notable mejora en su estado de ánimo después de tomar café , pero este efecto fue más intenso a los 150 minutos de despertarse. Después, la positividad disminuyó, reapareciendo solo ligeramente por la noche. No es sorprendente que esta relación entre la cafeína y el buen humor fuera mayor cuando las personas estaban cansadas, pero menos pronunciada cuando tomaban café en situaciones sociales.
"La cafeína actúa bloqueando los receptores de adenosina, lo que puede aumentar la actividad de la dopamina en regiones cerebrales clave, un efecto que los estudios han vinculado con un mejor estado de ánimo y un mayor estado de alerta", afirmó el profesor Anu Realo, de la Universidad de Warwick.
Un momento donde todo está bien
La investigación se encuentra entre las más detalladas realizadas en el mundo real sobre la cafeína y el estado de ánimo hasta la fecha, destacaron desde el medio New Atlas. Además, ofrece una nueva perspectiva sobre cómo el momento de tomar el café y el cansancio influyen en sus efectos emocionales, y sugiere que el ritual de tomarlo por la mañana podría tener un impacto psicológico real, especialmente para empezar el día con una actitud positiva.
"Este estudio proporciona evidencia de que el consumo de cafeína se asocia con un aumento del afecto positivo momentáneo en la vida cotidiana, con efectos particularmente pronunciados poco después de despertarse (es decir, por la mañana)", concluyeron los investigadores. "Sin embargo, la relación entre la cafeína y el afecto no se vio moderada por las diferencias individuales en la sensibilidad a la cafeína, sino por factores como el cansancio y el contexto social".