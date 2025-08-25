Por qué tu café de la mañana es diferente de cualquier otro momento del día

Un momento donde todo está bien

La investigación se encuentra entre las más detalladas realizadas en el mundo real sobre la cafeína y el estado de ánimo hasta la fecha, destacaron desde el medio New Atlas. Además, ofrece una nueva perspectiva sobre cómo el momento de tomar el café y el cansancio influyen en sus efectos emocionales, y sugiere que el ritual de tomarlo por la mañana podría tener un impacto psicológico real, especialmente para empezar el día con una actitud positiva.