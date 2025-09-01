Escándalo de los audios: procesaron al jefe de seguridad de nordelta por obstrucción de la investigación

Ayudaron a una escapatoria

Mensajes de texto hallados en el teléfono de De Vicentis refuerzan esta teoría. En uno de ellos, dirigido a sus supervisores, De Vicentis reiteró que solo el área legal está autorizada a facilitar información sobre los residentes, advirtiéndoles que no deben "facilitarle el camino a ninguno" a las fuerzas de seguridad. En otro mensaje, critica a la fiscalía y a la policía por no coordinar las diligencias judiciales previamente y les dice que "se confunden" si creen estar en "Fuerte Apache".