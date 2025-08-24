Expectativa por dos obras clave

La obra del acueducto de Vipos, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, tendrá una instancia clave mañana, con la apertura de sobres por parte de las empresas oferentes. Al igual que sucede con el aeropuerto, hay firmas tucumanas entre las interesadas. La obra (denominada “Optimización del Servicio de Agua Potable para la Comuna de Tapia, y ciudades de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Villa Carmela”) está planteada como una solución para un problema que tiene el antiguo acueducto, que es la capacidad, dado que se va a triplicar la cantidad de metros cúbicos del suministro para el Gran San Miguel de Tucumán. Según se anunció, unos 400.000 usuarios se verían beneficiados con la nueva infraestructura hídrica, que demandará unos cinco años de tareas a lo largo de unos 50 kilómetros, además de la refuncionalización de la toma en el río Vipos.