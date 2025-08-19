Secciones
Política

El aeropuerto Benjamín Matienzo y el acueducto de Vipos, a la espera de definiciones

Se trata de dos inversiones millonarias anunciadas por la Casa Rosada para esta provincia.

UN DISEÑO MODERNO. Los pasajeros tendrán más comodidades, una vez concretada la obra del aeropuerto. UN DISEÑO MODERNO. Los pasajeros tendrán más comodidades, una vez concretada la obra del aeropuerto.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 52 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánAeropuerto Internacional Benjamín MatienzoBuenos AiresOsvaldo JaldoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Activan dos obras fundamentales para Tucumán: la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo y el acueducto de Vipos

Activan dos obras fundamentales para Tucumán: la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo y el acueducto de Vipos

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
2

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
3

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
4

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
5

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
6

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Más Noticias
Invertirán $6.000 millones en pavimentar la ruta a las Ruinas de Quilmes

Invertirán $6.000 millones en pavimentar la ruta a las Ruinas de Quilmes

Jaldo: Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida

Jaldo: "Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida"

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”

Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Comentarios