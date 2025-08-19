Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
El aeropuerto Benjamín Matienzo y el acueducto de Vipos, a la espera de definiciones
Se trata de dos inversiones millonarias anunciadas por la Casa Rosada para esta provincia.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
UN DISEÑO MODERNO. Los pasajeros tendrán más comodidades, una vez concretada la obra del aeropuerto.
Por
Luis María Ruiz
Hace 52 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo
Buenos Aires
Osvaldo Jaldo
Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Activan dos obras fundamentales para Tucumán: la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo y el acueducto de Vipos
Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
Más Noticias
Invertirán $6.000 millones en pavimentar la ruta a las Ruinas de Quilmes
Jaldo: "Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida"
El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David
La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves
Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”
Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más