Confirman que la modernización del aeropuerto de Tucumán se inspirará en el modelo de Mendoza

El gobernador, Osvaldo Jaldo, brindó este martes un balance sobre las obras que se llevan adelante en la provincia y los proyectos próximos a iniciarse. En ese marco, destacó la importancia de continuar cumpliendo con el compromiso institucional asumido con los tucumanos desde el voto, y resaltó el avance en diferentes áreas, aunque reconoció que aún hay desafíos por delante.
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, fue el encargado de detallar las principales obras en marcha. En particular, puso el foco en las obras previstas para el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, uno de los proyectos estratégicos para la provincia.
“Esta tarde, en Buenos Aires, se estarán abriendo los sobres con los oferentes para las obras del aeropuerto, cuyo inicio dependerá de la empresa que gestiona la terminal, Aeropuertos Argentina”, informó Abad. El ministro remarcó la trascendencia del proyecto, calificándolo como “una obra que será espejo con el aeropuerto de Mendoza”.
El funcionario destacó que Tucumán es una de las pocas provincias que logró concretar una obra aeroportuaria con fondos nacionales. “Había tres aeropuertos en carpeta para licitar y solamente se autorizó el de la provincia de Tucumán”, señaló. Aclaró, además, la buena relación institucional con el gobierno nacional que permitió avanzar en este sentido.
Según se informó, este proyecto de modernización y ampliación apunta a potenciar la conectividad aérea de Tucumán, reforzando su rol estratégico en la región y mejorando la experiencia de los pasajeros. El desarrollo se enmarca en un plan más amplio de infraestructura que incluye servicios esenciales, energéticos, viales y de seguridad.
Cómo es el aeropuerto de Mendoza y en qué se destaca
El Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, conocido comúnmente como El Plumerillo, es uno de los principales de Argentina.
Características destacadas
Infraestructura moderna
En los últimos años, el aeropuerto fue objeto de importantes obras de modernización y ampliación que mejoraron la capacidad operativa y la experiencia de los pasajeros. Cuenta con una terminal renovada, más amplia y cómoda, con mejores servicios y accesibilidad.
Conectividad nacional e internacional
Es un nodo clave para vuelos dentro del país y hacia destinos internacionales, especialmente a países de la región como Chile, Brasil y Uruguay, así como vuelos a destinos turísticos importantes.
Tecnología y seguridad
La modernización incluyó sistemas de seguridad avanzados, equipamiento para manejo eficiente de pasajeros y carga, y tecnología para facilitar el tránsito y los controles migratorios.
Desarrollo turístico y económico
El aeropuerto juega un rol fundamental en el desarrollo del turismo en Mendoza, una provincia reconocida mundialmente por su producción de vinos y atractivos naturales como la Cordillera de los Andes. Su mejora impacta directamente en la actividad económica regional.
Más anuncios
Entre otros anuncios, Abad repasó el inminente llamado a licitación para el acueducto de Vipos, que triplicará el caudal de agua en varias zonas del área metropolitana, y la ejecución de la ampliación de la línea de alta tensión entre El Bracho y Villa Quinteros, con una nueva estación transformadora en Leales, financiada por el Fondo de Desarrollo de Energía.
Por último, el ministro recordó que se avanza en la finalización del complejo carcelario de Benjamín Paz, que contará con modernos sistemas de seguridad y mobiliario para sus pabellones.