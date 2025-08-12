Confirman que la modernización del aeropuerto de Tucumán se inspirará en el modelo de Mendoza

El gobernador, Osvaldo Jaldo, brindó este martes un balance sobre las obras que se llevan adelante en la provincia y los proyectos próximos a iniciarse. En ese marco, destacó la importancia de continuar cumpliendo con el compromiso institucional asumido con los tucumanos desde el voto, y resaltó el avance en diferentes áreas, aunque reconoció que aún hay desafíos por delante.