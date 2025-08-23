Guillermo Francos vinculó las denuncias de presuntas coimas con el clima preelectoral

El ministro coordinador también vinculó la aparición de los audios con el debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de emergencia en discapacidad. “Aparece el escándalo de estas grabaciones -que todavía no tenemos claro qué son- en un momento en que se está debatiendo en Diputados un proyecto que el Gobierno había cuestionado. No es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”, señaló.