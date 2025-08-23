Secciones
Política

Guillermo Francos vinculó las denuncias de presuntas coimas con el clima preelectoral

El jefe de Gabinete insistió en que las denuncias son parte de un armado político y remarcó que el Ejecutivo “no teme” a la Justicia.

Guillermo Francos Guillermo Francos
Hace 18 Min

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este sábado que el escándalo por presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios está directamente relacionado con el “período preelectoral”, en el que -dijo- “todo el mundo trata de sacar partido en contra de un Gobierno que cuenta con apoyo popular”.

En declaraciones radiales, Francos sostuvo que el Ejecutivo se mantiene “internamente tranquilo” frente a las acusaciones y que la “mejor forma” de aclarar la situación es a través de la Justicia. “No le tenemos temor a la justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso, procesado y sentenciado”, afirmó.

Caso por presuntas coimas: prohibieron salir del país a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

Caso por presuntas coimas: prohibieron salir del país a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

El ministro coordinador también vinculó la aparición de los audios con el debate que se desarrolla en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de emergencia en discapacidad. “Aparece el escándalo de estas grabaciones -que todavía no tenemos claro qué son- en un momento en que se está debatiendo en Diputados un proyecto que el Gobierno había cuestionado. No es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”, señaló.

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

¿Pago de coimas? La Policía encontró a Diego Spagnolo en un country de Pilar y le secuestró el celular

Además, defendió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien consideró víctima de ataques “salvajes e injustos”. En ese marco, subrayó que el Ejecutivo optó por no pronunciarse oficialmente sobre el tema y esperar el curso judicial: “El Gobierno prefiere no entrometerse y esperar que la justicia investigue”.

