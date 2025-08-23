Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei

También se sumó a las críticas Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, quien durante un acto en Esteban Echeverría consideró que “es gravísimo lo que se supo, las escuchas, los allanamientos, que se haya hallado a un amigo personal y abogado del Presidente en esos audios y que en los procedimientos se haya encontrado una máquina de contar dinero”. Para el funcionario de Axel Kicillof, los indicios podrían configurar “uno de los gobiernos más corruptos de la historia”.