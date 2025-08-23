Secciones
Tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición cargó contra el gobierno de Milei

Referentes de distintos espacios consideraron el caso que involucra a Diego Spagnuolo como “grave” y pidieron que la Justicia investigue el hecho

Diego Spagnuolo y Javier Milei. Diego Spagnuolo y Javier Milei. FOTO X.
Hace 1 Hs

Dirigentes de distintos espacios de la oposición salieron en las últimas horas a cuestionar con dureza al Gobierno nacional luego de que se destapara un presunto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de la filtración de audios atribuidos al extitular de ese organismo, Diego Spagnuolo. La Justicia investiga un presunto esquema irregular en la compra de medicamentos, y la polémica ya repercute en el escenario político.

Desde referentes peronistas hasta dirigentes liberales y del PRO coincidieron en señalar que el episodio golpea la imagen del presidente Javier Milei. Jorge Taiana, excanciller y actual candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, advirtió que el caso ANDIS “ya fue un golpe muy fuerte, un golpe que pega muy arriba”. 

En diálogo con Radio Delta, afirmó que esta situación “anticipa un desencantamiento que se verá antes de las elecciones” y lo comparó con otros escándalos que, según él, ya impactaron en la gestión libertaria: “Le entró la bala de la criptomoneda, le entró el Garrahan, y ahora le entra al Gobierno el tema de los pagos para los discapacitados”.

Por su parte, Ricardo López Murphy, exministro de Economía y de Defensa, alertó que “el caso Spagnuolo puede perjudicar la gobernabilidad de Milei y los mercados”.

En la misma línea, Graciela Ocaña, legisladora porteña de Confianza Pública y exministra de Salud, calificó lo sucedido como “un escándalo” y “una estafa a la confianza de los argentinos con Milei”, al tiempo que deslizó que el caso podría ser causal de un eventual “juicio político” al Presidente. 

Además, sostuvo que la polémica desnuda la necesidad de modificar el sistema de compra de medicamentos: “Es un escándalo doloroso porque hay personas con muchas necesidades y el Gobierno vetó la ley que aumentaba los ingresos de quienes brindan servicios, como los enfermeros, pero en el marco de que ‘no hay plata’ sí había plata para pagar coimas”.

También se sumó a las críticas Carlos Bianco, jefe de Gabinete bonaerense, quien durante un acto en Esteban Echeverría consideró que “es gravísimo lo que se supo, las escuchas, los allanamientos, que se haya hallado a un amigo personal y abogado del Presidente en esos audios y que en los procedimientos se haya encontrado una máquina de contar dinero”. Para el funcionario de Axel Kicillof, los indicios podrían configurar “uno de los gobiernos más corruptos de la historia”.

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Investigan la frecuencia de las visitas de Spagnuolo, ex funcionario de Andis, a Olivos y a la Casa Rosada

