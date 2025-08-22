Caso por presuntas coimas: prohibieron salir del país a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

Los audios que desataron el escándalo

El origen de la investigación se conoció a través del programa Data Clave, en el canal de streaming Carnaval. Allí se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "defalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos). Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.