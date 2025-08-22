Caso por presuntas coimas: prohibieron salir del país a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad

La Justicia dictó este viernes la prohibición de salida del país para Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y para el resto de las personas involucradas en la causa por presuntos pagos de coimas.
La medida, adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, alcanza a Spagnuolo y a otros imputados cuyos domicilios fueron allanados durante la mañana, entre ellos los integrantes de la familia Kovalivker (Eduardo, Jonathan y Emmanuel), propietarios de la droguería Suizo Argentina, y Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis.
La investigación avanza tras 14 allanamientos en los que se secuestraron documentación vinculada a compras y licitaciones de medicamentos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Pese a la magnitud del operativo, no hubo detenidos, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, consignó Infobae.
El procedimiento más llamativo se dio en Nordelta, en la casa de Emmanuel Kovalivker. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron, el empresario estaba saliendo en un vehículo. En el asiento trasero encontraron sobres con distintos montos en dólares: en total, U$S266.000 y $7 millones. Junto al dinero, también había anotaciones, además de su celular y pasaporte, que fueron secuestrados.
Por su parte, Spagnuolo no fue encontrado en sus domicilios registrados, pero horas más tarde la Policía lo interceptó en un country de Pilar mientras conducía. Allí se le secuestró el teléfono celular, tal como había solicitado el fiscal federal Franco Picardi y ordenado Casanello. El dispositivo será peritado, junto a la computadora y la documentación incautada.
Los audios que desataron el escándalo
El origen de la investigación se conoció a través del programa Data Clave, en el canal de streaming Carnaval. Allí se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "defalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos). Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.
Spagnuolo es amigo de Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de Estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.