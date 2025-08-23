Guillermo Francos dará su informe de gestión en Diputados en medio de un escándalo por presuntas coimas

Francos responderá a más de 1.200 preguntas formuladas por legisladores de diferentes bancadas. Sin embargo, se espera que el debate se centre en el escándalo que rodea a Diego Spagnuolo, ex titular de Andis, quien fue despedido tras la difusión de audios en los que se le acusa de solicitar sobornos en la compra de medicamentos y servicios. Los audios también implican a Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, así como a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.