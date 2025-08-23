Secciones
Guillermo Francos dará su informe de gestión en Diputados en medio de un escándalo por presuntas coimas

El jefe de Gabinete responderá a más de 1.200 preguntas formuladas por legisladores de diferentes bancadas.

Hace 7 Min

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará ante la Cámara de Diputados el miércoles 27 de agosto a las 12 para brindar su informe de gestión. Este será su quinto informe desde que asumió el cargo en mayo de 2024, y se producirá en medio de la polémica por las acusaciones de presuntas coimas que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Francos responderá a más de 1.200 preguntas formuladas por legisladores de diferentes bancadas. Sin embargo, se espera que el debate se centre en el escándalo que rodea a Diego Spagnuolo, ex titular de Andis, quien fue despedido tras la difusión de audios en los que se le acusa de solicitar sobornos en la compra de medicamentos y servicios. Los audios también implican a Karina Milei, secretaria de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, así como a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

Piden que comparezcan dos funcionarios

El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para que Karina Milei y Spagnuolo comparezcan ante la Cámara para responder preguntas sobre el caso. Además, Paulón y otros diputados de la oposición propusieron la creación de una comisión investigadora para analizar las acusaciones de corrupción.

La visita de Francos también coincidirá con el avance de la investigación judicial sobre las muertes relacionadas con fentanilo contaminado. Las comisiones de Salud y Discapacidad de la Cámara tienen previsto reunirse el martes para discutir la creación de una comisión investigadora para este caso, con la participación del ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de Andis, Alejandro Vilches.

El Gobierno nacional se encuentra bajo escrutinio tras el despido de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, directora del Instituto Nacional de Medicamentos, luego de que se revelara que las autoridades del organismo habían sido alertadas sobre irregularidades en los controles a los laboratorios.

El informe de gestión del jefe de Gabinete es un requisito constitucional establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió formalmente la invitación a Francos a través del secretario Parlamentario, Adrián Pagán.

En relación con el escándalo, Guillermo Francos reveló que Javier Milei le aseguró que Spagnuolo nunca le mencionó los audios ni las acusaciones de coimas. Francos también explicó que recomendó el cese de Spagnuolo y la intervención de Andis, al argumentar que cualquier funcionario que tenga conocimiento de un delito y no lo denuncie se convierte en cómplice.

Comentarios