En Rosario, Javier Milei evitó hablar del escándalo de los audios y apuntó contra los “sodomitas del capital”

El jefe de Estado brindó un discurso en el acto central por los 141 años de la Bolsa de Comercio en el que aprovechó para lanzar fuertes críticas al kirchnerismo.

Hace 1 Hs

En medio del escándalo de los audios que se le adjudican al extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que presuntamente hablaba de pedidos de coimas en su área, Javier Milei encabezó un acto en Rosario. Durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario, el mandatario argentino evitó referirse a los audios y vinculó la reciente suba de las tasas de interés con la coyuntura electoral y con lo que denominó el “riesgo kuka”. 

“Si ustedes se encuentran con que en frente están los sodomitas del capital, los orcos, los que abiertamente vienen a decir que van a romper los derechos de propiedad, ¿cuánto creen que vale la tasa de interés ahí? Es como el escenario del fin del mundo, donde la tasa de interés tiende a infinito”, afirmó.

También sostuvo que la dinámica electoral influye directamente en las expectativas de los mercados. “La consecuencia natural, cuando se encuentran con un escenario electoral como el que viene en octubre y también en lo que es el 7 de septiembre, está claro que la tasa de interés se tiene que ir a las nubes, porque del otro lado están los kukas. Por eso sube la tasa de interés. Como bien le puso el doctor Sturzenegger, es el riesgo kuka”, dijo.

“Los kukas, en la elección que van a hacer el 7 de septiembre, va a representar el techo electoral, primero porque votan con una boleta distinta. Además tiran todo el aparato para hacer fraude, ya sea voto cadena, urna embarazada o directamente pagar punteros para que se compren punteros y quedarse con todos los votos”, aseguró.

Por otra parte, el jefe de Estado remarcó que su gestión busca romper con la lógica del “ciclo político” de los anteriores gobiernos. “Vinimos a romper la hipótesis del ciclo político en la política económica. Entramos al año electoral con mayor ortodoxia fiscal y monetaria, porque correr al Estado del medio nos da mejores beneficios. Con los kukas enfrente, va a subir la tasa. Aunque las que subieron fueron las cortas, las tasas largas tampoco subieron tanto". 

"Los inversores tampoco quieren invertir mientras no se despeje el horizonte electoral”, indicó.

