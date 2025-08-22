En Rosario, Javier Milei evitó hablar del escándalo de los audios y apuntó contra los “sodomitas del capital”

También sostuvo que la dinámica electoral influye directamente en las expectativas de los mercados. “La consecuencia natural, cuando se encuentran con un escenario electoral como el que viene en octubre y también en lo que es el 7 de septiembre, está claro que la tasa de interés se tiene que ir a las nubes, porque del otro lado están los kukas. Por eso sube la tasa de interés. Como bien le puso el doctor Sturzenegger, es el riesgo kuka”, dijo.