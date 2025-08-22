Secciones
Presuntas coimas en Discapacidad: Francos negó que Spagnuolo haya hablado con Milei sobre los audios

El ministro también reveló que fue él quien le dijo al primer mandatario que debía desplazar al ex funcionario de su cargo.

Guillermo Francos. Guillermo Francos.
Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, se refirió este viernes al escándalo de los audios que se le adjudican a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad (Andis), en los que presuntamente hablaba de pedidos de coimas en su área, lo que derivó en su salida de la administración libertaria.

En diálogo con El Observador, el funcionario contó que Javier Milei le dijo que Spagnuolo “jamás le hizo un comentario” sobre el contenido de los audios que también aluden a un supuesto rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institución, Eduardo “Lule” Menem, en la trama.

También reveló que fue él quien le dijo al primer mandatario que debía desplazar a Spagnuolo de su cargo. “Le informé al Presidente que había que cesarlo y hacer una intervención, e investigación”. “Le dije hay que cesar en el cargo, porque acá hay un hecho denunciado. Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas o comisiones, el que lo dice debería haber hecho inmediatamente la denuncia en la Justicia”, señaló.

“Porque aparentemente lo que está diciendo ahí es que tomó conocimiento que tal fulano le pidió una comisión mayor y que tal laboratorio, o droguería, le estaba pidiendo aparentemente una suma mayor y que tenía que distribuirlo a tal persona”. “Eso es tomar conocimiento de un hecho delictivo y él es un funcionario público, tendría que haberlo denunciado inmediatamente a la Justicia porque si no es cómplice. Entonces, ese es un motivo más que suficiente para cesarlo en la función”, dijo.

Francos dejó entrever ciertas sospechas, de tipo electoral, sobre la filtración de los audios. “A mí me llama mucho la atención que aparezca a esta altura, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero eso lo tiene que dilucidar un juez”, marcó.

Presunto pago de coímas

Por otro lado, contó que el propio Milei sostuvo que el ex funcionario nunca le mencionó nada relacionado con el contenido de los audios. “Creo que fue anteayer cuando salíamos de una reunión con la gente de Río Tinto, la empresa minera con la que estuvimos conversando sobre la inversión que iban a hacer en la Argentina. Yo le comenté al Presidente esto de Spagnuolo y me dijo: ‘A mí jamás me hizo un comentario sobre esto’”.

Así, el jefe de Gabinete aclaró que no tenía una relación con el ex titular de la agencia y que en la última reunión que mantuvieron juntos le expresó su preocupación acerca de la demora en la baja de todas aquellas pensiones que había sido otorgadas de forma irregular.

“Yo lo llamé a Spagnuolo y le pregunté: ”Qué es lo que pasa que no salen las bajas de las pensiones? Esa fue mi última conversación, habrá sido hace dos meses. Pero nunca me planteó a mí una denuncia o una sospecha", precisó al respecto.

