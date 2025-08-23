La madre de Ian Moche pidió que se investigue el escándalo que involucra a Spagnolo

Spesso también compartió su opinión sobre la gestión de Spagnuolo al frente de la Andis. “Cuando nosotros nos reunimos con él, creía que las personas con discapacidad tenían que ser contratadas por las empresas privadas que iban a llegar al país, que nunca llegaron. Quería acomodar la agencia, tenía el compromiso de que el 4% de cupo para discapacidad y para personas trans, que no se cumple en el sector público, lo iban a tener las empresas privadas. Cuando hablamos de las pensiones dijo que se nos iban a sacar. Le planteé que habría que hacer como otros países, que si trabajás y estás en blanco, te suspenden la pensión de acuerdo a lo que cobrás, al salario; pero no retirarlas. Me sorprendió porque creía que era una persona... Vi que no tenía la sensibilidad que se requiere para estar en un área como discapacidad y tampoco los conocimientos. Pero creí que él quería realmente hacer algo diferente (...) me sorprende que esté metido en esto”, admitió.