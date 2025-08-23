La madre de Ian Moche pidió que se investigue el escándalo que involucra a Spagnolo

Marlene Spesso, madre del joven activista por los derechos de personas con autismo, Ian Moche, expresó su indignación ante las acusaciones de corrupción que rodean al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. La mujer solicitó una investigación exhaustiva del caso.
Las acusaciones se originaron a partir de grabaciones de audio filtradas, cuya autenticidad y origen aún se investigan. En estas grabaciones, atribuidas a Spagnuolo, se sugiere la existencia de un esquema de cobro de retornos a empresas farmacéuticas que operan con la Andis, que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem.
Marlene Spesso, cuya familia estuvo previamente en el centro de una controversia con el presidente Javier Milei por publicaciones en redes sociales relacionadas con su hijo Ian, manifestó su postura sobre el nuevo caso. Calificó las acusaciones como "inhumanas y despreciables".
La investigación judicial
La investigación judicial está a cargo del juez Sebastián Casanello, quien delegó la tarea al fiscal Franco Picardi. Se realizaron 15 allanamientos con el objetivo de recabar pruebas. Las sospechas apuntan a un presunto esquema de recaudación de sobornos en las altas esferas del Gobierno nacional, con la empresa farmacéutica Suizo Argentino presuntamente actuando como intermediaria en la gestión de los retornos.
Spesso también compartió su opinión sobre la gestión de Spagnuolo al frente de la Andis. “Cuando nosotros nos reunimos con él, creía que las personas con discapacidad tenían que ser contratadas por las empresas privadas que iban a llegar al país, que nunca llegaron. Quería acomodar la agencia, tenía el compromiso de que el 4% de cupo para discapacidad y para personas trans, que no se cumple en el sector público, lo iban a tener las empresas privadas. Cuando hablamos de las pensiones dijo que se nos iban a sacar. Le planteé que habría que hacer como otros países, que si trabajás y estás en blanco, te suspenden la pensión de acuerdo a lo que cobrás, al salario; pero no retirarlas. Me sorprendió porque creía que era una persona... Vi que no tenía la sensibilidad que se requiere para estar en un área como discapacidad y tampoco los conocimientos. Pero creí que él quería realmente hacer algo diferente (...) me sorprende que esté metido en esto”, admitió.
Spesso recordó un incidente anterior en el que Spagnuolo hizo comentarios públicos sobre la discapacidad de su hijo, lo que generó dudas sobre su integridad. Concluyó sugiriendo que este caso podría ser solo "la punta del iceberg" y que podría haber más implicaciones por descubrir en la investigación.