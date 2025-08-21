Secciones
Así trasladan un imponente reactor de YPF de 400 toneladas: corte de rutas por 72 horas y reforzamiento de puentes

Trasladan una mole que será crucial para el trabajo de una refinería en el sur mendocino.

Así trasladan un imponente reactor de YPF de 400 toneladas: corte de rutas por 72 horas y reforzamiento de puentes Foto: Walter Caballero
Hace 6 Min

Una empresa privada trabaja en este momento en el traslado de una gigantesca estructura de más de 400 toneladas. Se trata de un reactor de hidrodesulfuración fabricado en Godoy Cruz por la empresa Impsa para YPF. El objetivo: lograr que llegue hasta el Complejo Industrial Luján de Cuyo, donde quedará funcionando próximamente.

Mide 38 metros de largo, ocho de alto y seis y medio de ancho. Para su traslado, se utiliza un remolque gigante de 26 líneas con ocho ruedas cada una: un total de 208 cubiertas. Su peso es de 476 toneladas, un equivalente a 40 colectivos urbanos, y los puentes por los que pasa el camino que debería llevarlo a su destino, no toleran más del 10% de su carga.

El gobierno de Mendoza, Vialidad Nacional, Impsa y una empresa transportadora trabajan en conjunto para hacer llegar al reactor en las mejores condiciones a su sitio. Ayer, los encargados de prensa del Gobierno de Mendoza emitieron un comunicado informando que dos rutas permanecerían cortadas, por lo menos, durante 72 horas que duraría el traslado.

¿Cómo harán llegar el reactor gigante de YPF?

“Queda cortado desde este jueves –y por las próximas 72 horas– el tránsito de la Ruta Provincial 15 y el puente de la Ruta Nacional 7, ya que una empresa privada comenzó con la instalación de los soportes bajo el puente para poder pasar por allí con el reactor de más de 400 toneladas que es trasladado desde IMPSA hasta la refinería de YPF”, informó el comunicado.

Así trasladan un imponente reactor de YPF de 400 toneladas: corte de rutas por 72 horas y reforzamiento de puentes Foto: Diario Uno

La tarea, según se informó, se dará en tres etapas. La primera de ellas, que se está llevando a cabo, consiste en la colocación de soportes bajo el puente. La segunda, el traslado del reactor por encima del puente en sí, es la que podría tomar más tiempo. Por último, tocará afrontar el desmonte de los pilares extra para recuperar el tránsito vial.

La construcción del reactor implicó el trabajo de más de 300 trabajadores mendocinos pertenecientes a 60 especialidades. Cada soldadura que recorre el reactor tomó 12 días de trabajo ininterrumpido, con temperaturas de precalentamiento de 220 °C. Una vez instalado, servirá para bajar considerablemente el porcentaje de azufre en el combustible diésel.

Yacimientos Petrolíferos FiscalesMendoza
