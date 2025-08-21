Así trasladan un imponente reactor de YPF de 400 toneladas: corte de rutas por 72 horas y reforzamiento de puentes

Mide 38 metros de largo, ocho de alto y seis y medio de ancho. Para su traslado, se utiliza un remolque gigante de 26 líneas con ocho ruedas cada una: un total de 208 cubiertas. Su peso es de 476 toneladas, un equivalente a 40 colectivos urbanos, y los puentes por los que pasa el camino que debería llevarlo a su destino, no toleran más del 10% de su carga.