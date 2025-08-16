Una nueva carrera espacial: la NASA se apresura para construir un reactor nuclear en la Luna

La urgencia por adelantarse al resto de países es lo que motiva al director de la NASA, Sean Duffy y al Gobierno de Estados Unidos a instalar un proveedor de energía para una estadía prolongada de la humanidad en el satélite natural. "Estamos en una carrera hacia la Luna, en una carrera con China hacia la Luna . Y para tener una base allí, necesitamos energía", advirtió Duffy durante la última conferencia de prensa.