Tras el fallo a favor de Argentina: ¿cuáles son las dos fechas clave en el juicio por YPF?

La semana terminó con buenas noticias para la Argentina respecto a la causa por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Ayer, los jueces de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York concedieron la solicitud para suspender la orden emitida por la jueza Loretta Preska. La medida se mantendrá vigente durante el proceso de apelación, que probablemente se prolongará por varios meses, y marca dos fechas clave en el calendario judicial del país.