Se supo cuándo se firma el divorcio entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

El trámite se realizará en buenos términos, según confirmó la periodista Yanina Latorre.

Hace 1 Hs

Tras 18 años de relación y casi una década de matrimonio, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmará su divorcio en la próximas en Buenos Aires. La decisión se precipitó luego de que la actriz admitiera públicamente haber sido infiel, sin embargo, el trámite se realizará en un contexto de respeto y cordialidad entre ambos.

Yanina Latorre informó que ambos han llegado a un acuerdo para repartir sus bienes en partes iguales. Aunque Vázquez habría perdonado a Accardi, le dolió la forma en que se desarrollaron los hechos, ya que, en sus propias palabras, se sintió "medio boludo todo el año". Con todo, la expareja mantiene un buen diálogo y logró mantener una relación cordial.

Latorre también confirmó que el divorcio se firmará este mismo jueves, dos días después del revuelo mediático que generó la confirmación de la infidelidad por parte de Accardi.
“Me dijeron que va a ser un divorcio tranquilo, que no tienen como otros escándalos de la farándula muchos problemas de guita. Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa y él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año, justamente para darle un espacio a ella”, reveló sobre la división de bienes.

La conductora también remarcó que la relación laboral entre ambos también estaría intacta, ya que el Nico Vázquez seguiría acompañando a Gimena Accardi y a Andrés Gil en su gira teatral como director de la obra titulada En otras palabras. “Dicen que van a seguir laburando juntos y de hecho la gira en la que está el compañero de trabajo con la que se la vinculó a Gimena seguirá. Esta semana creo que se van a Bahía Blanca. Él (Nicolás) no tiene nada contra el chico (Andrés) porque cree que no es”, señaló la panelista.

