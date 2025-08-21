Se supo cuándo se firma el divorcio entre Gimena Accardi y Nico Vázquez

La conductora también remarcó que la relación laboral entre ambos también estaría intacta, ya que el Nico Vázquez seguiría acompañando a Gimena Accardi y a Andrés Gil en su gira teatral como director de la obra titulada En otras palabras. “Dicen que van a seguir laburando juntos y de hecho la gira en la que está el compañero de trabajo con la que se la vinculó a Gimena seguirá. Esta semana creo que se van a Bahía Blanca. Él (Nicolás) no tiene nada contra el chico (Andrés) porque cree que no es”, señaló la panelista.