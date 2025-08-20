¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Según dijo Ángel de Brito en LAM (América TV), antes de que Accardi admitiera su infidelidad, Vázquez comenzó a sospechar durante el último año de crisis que atravesaba la pareja. El periodista afirmó que el actor “está muy enojado porque vio lo que no quería ver” y sumó: “Ellos venían mal igual hace mucho tiempo, como un año, pero en cierto momento de este último año de crisis, él empezó a notar otras cosas que no eran de la crisis del desgaste” y que “finalmente, dio con las pruebas y ella se lo admitió”. Yanina Latorre, también en LAM, añadió que Vázquez se había dado cuenta de que entre su esposa y otra persona “pasaba algo, pero no tenía pruebas”.