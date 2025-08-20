Secciones
EspectáculosFamosos

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

La separación de una de las parejas más queridas de la farándula argentina tuvo un detonante: una infidelidad de parte de ella.

Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez Gimena Accardi reconoció que le fue infiel a Nico Vázquez
Hace 11 Min

La infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez, después de 18 años de relación, fue confirmada por la propia actriz en el programa de Olga, "Sería increíble". Su confesión generó un gran revuelo, y desde ese momento, no paran de surgir especulaciones sobre quién es el hombre involucrado y cómo el actor está manejando la situación.

Tras la confesión, la actriz se mostró arrepentida y angustiada por lo sucedido. “Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, admitió. Además, expresó su dolor por haber lastimado a Vázquez: “Es a la última persona en la vida que yo quiero lastimar porque no se lo merece”. La actriz también aclaró que se trató de “un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida”.

Escándalo en la farándula: aseguran que Gimena Accardi también habría engañado a Nico Vázquez en 2018

Escándalo en la farándula: aseguran que Gimena Accardi también habría engañado a Nico Vázquez en 2018

Aunque Vázquez perdonó a Accardi, la actriz reconoció que la relación ya venía mal desde hacía un año. Si bien la infidelidad no fue la causa principal de la separación, sí actuó como “el detonante o la gota que rebalsó el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”. A pesar de todo, Accardi aseguró que la relación con Vázquez es de respeto y amor.

Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad

Según relató la actriz, la respuesta del actor la sorprendió: “En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“.

Según dijo Ángel de Brito en LAM (América TV), antes de que Accardi admitiera su infidelidad, Vázquez comenzó a sospechar durante el último año de crisis que atravesaba la pareja. El periodista afirmó que el actor “está muy enojado porque vio lo que no quería ver” y sumó: “Ellos venían mal igual hace mucho tiempo, como un año, pero en cierto momento de este último año de crisis, él empezó a notar otras cosas que no eran de la crisis del desgaste” y que “finalmente, dio con las pruebas y ella se lo admitió”. Yanina Latorre, también en LAM, añadió que Vázquez se había dado cuenta de que entre su esposa y otra persona “pasaba algo, pero no tenía pruebas”.

Temas Nicolas VazquezGimena Accardi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
1

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
2

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
3

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”
4

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Quema de cañaverales y pastizales: investigarán a dueños o arrendatarios de campos
5

Quema de cañaverales y pastizales: investigarán a dueños o arrendatarios de campos

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
6

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Más Noticias
¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de comer una banana todas las mañanas?

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Cómo nació la historia de amor entre Fredy Villarreal y Natalia, la hermana de Julieta Prandi

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Comentarios