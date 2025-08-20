La infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez, después de 18 años de relación, fue confirmada por la propia actriz en el programa de Olga, "Sería increíble". Su confesión generó un gran revuelo, y desde ese momento, no paran de surgir especulaciones sobre quién es el hombre involucrado y cómo el actor está manejando la situación.
Tras la confesión, la actriz se mostró arrepentida y angustiada por lo sucedido. “Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, admitió. Además, expresó su dolor por haber lastimado a Vázquez: “Es a la última persona en la vida que yo quiero lastimar porque no se lo merece”. La actriz también aclaró que se trató de “un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida”.
Aunque Vázquez perdonó a Accardi, la actriz reconoció que la relación ya venía mal desde hacía un año. Si bien la infidelidad no fue la causa principal de la separación, sí actuó como “el detonante o la gota que rebalsó el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”. A pesar de todo, Accardi aseguró que la relación con Vázquez es de respeto y amor.
Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad
Según relató la actriz, la respuesta del actor la sorprendió: “En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’“.
Según dijo Ángel de Brito en LAM (América TV), antes de que Accardi admitiera su infidelidad, Vázquez comenzó a sospechar durante el último año de crisis que atravesaba la pareja. El periodista afirmó que el actor “está muy enojado porque vio lo que no quería ver” y sumó: “Ellos venían mal igual hace mucho tiempo, como un año, pero en cierto momento de este último año de crisis, él empezó a notar otras cosas que no eran de la crisis del desgaste” y que “finalmente, dio con las pruebas y ella se lo admitió”. Yanina Latorre, también en LAM, añadió que Vázquez se había dado cuenta de que entre su esposa y otra persona “pasaba algo, pero no tenía pruebas”.