Crean un programa de aplicación de Inteligencia Artificial en la Justicia de Tucumán

El programa también regula el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, cada vez más extendidas en distintos ámbitos. Los vocales enfatizaron que los funcionarios, agentes y magistrados siguen siendo los únicos responsables de las decisiones jurisdiccionales. “La IA podrá asistir en la producción de borradores, análisis o búsquedas, pero no reemplazará el juicio humano”, dijeron. La decisión judicial, según el texto aprobado, “continúa siendo indelegable y amparada en la ética constitucional”. Además, se prevé un marco experimental para la eventual incorporación de tecnologías desarrolladas por terceros. En esta etapa, las pruebas estarán acotadas a información pública o debidamente anonimizada, bajo estricta supervisión de la Corte Suprema de Justicia. Con ello, se busca evaluar la utilidad de distintas herramientas sin exponer datos sensibles y asegurando que la transparencia y la eficiencia se mantengan como parámetros inalterables.