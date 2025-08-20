Secciones
Escándalo en la farándula: aseguran que Gimena Accardi también habría engañado a Nico Vázquez en 2018

Pepe Ochoa, quien se encontraba reemplazando a Ángel de Brito, relató que en 2018 Accardi habría mantenido un vínculo pasajero con otra persona.

Hace 1 Hs

La relación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez atraviesa uno de sus momentos más tensos tras la confesión pública de la actriz sobre una infidelidad. Si bien el actor salió a respaldarla en medio de la polémica, nuevas versiones reveladas en el programa LAM (América) aseguran que esta no sería la primera vez que la pareja enfrenta un episodio similar.

El martes, en plena emisión del ciclo, Pepe Ochoa, quien se encontraba reemplazando a Ángel de Brito, relató que en 2018 Accardi habría mantenido un vínculo pasajero con otra persona. “En ese verano tuvo una historia con alguien que vivía cerca de donde ellos estaban. No trascendió, fue algo ocasional, pero Nico lo supo”, aseguró el productor. Según sus palabras, se trató de encuentros esporádicos y sin proyección, pero que no pasaron inadvertidos para el actor.

Ochoa explicó además que la crisis entre los intérpretes no solo se debe a las infidelidades, sino también a decisiones profesionales que los distanciaron. “El problema de Nico y Gime empieza cuando él hace Tootsie y ella acepta entrar en Olga. Eso generó un quiebre en la pareja”, analizó.

El descargo de Accardi

En medio de las repercusiones, Gimena Accardi decidió expresarse en el canal de streaming Olga, donde admitió su error pero pidió respeto por la intimidad de la pareja. “Cometí errores, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. La mitad de las cosas es cierta, la otra mitad no y de eso no me voy a hacer cargo”, manifestó.

Consciente del impacto mediático, la actriz subrayó que la conversación más importante ya la tuvo con su marido. “Sí, en la pareja soy responsable de haberme mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, que es la persona a la que se lo tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo ‘esto a vos no te define’”, contó.

Respecto a los rumores que la vinculaban con Andrés Gil, Accardi fue tajante: “Con las personas que me vinculan es mentira. Se ensucia a gente que nada que ver, que es familia. Necesito que se frene. Me hago cargo de lo que hice, soy humana y cometo errores, pero no corresponde que se difame a terceros”.

La postura de Vázquez

Horas antes, Nicolás Vázquez había publicado un mensaje en el que destacó los 18 años de relación que compartieron y la entereza de su pareja. “Nosotros no elegimos el show mediático, elegimos cuidarnos”, expresó, al tiempo que pidió que no se desvirtúe la historia que construyeron juntos.

Pese a las aclaraciones, la pareja enfrenta una fuerte exposición mediática y un sinfín de especulaciones sobre su futuro.

Temas Nicolas VazquezGimena Accardi
