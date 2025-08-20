Escándalo en la farándula: aseguran que Gimena Accardi también habría engañado a Nico Vázquez en 2018

Consciente del impacto mediático, la actriz subrayó que la conversación más importante ya la tuvo con su marido. “Sí, en la pareja soy responsable de haberme mandado una cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, que es la persona a la que se lo tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo ‘esto a vos no te define’”, contó.