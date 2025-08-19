Video: Nicolás Vázquez rompió el silencio tras confirmarse la infidelidad de Gimena Accardi

“Ella va a ser mi familia siempre. Hoy nos dábamos un abrazo y decíamos eso. Como personas nos vamos a amar siempre, no nos amamos como pareja (...) Empiezo a entender que nos debíamos separar porque hace un tiempo, ya que no veníamos bien. Como le dije a ella, eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, de yo estar con ella en todos los momentos, de ser una familia superfuerte. Y de demostrar que podemos ser familia sin tener hijos, con mascotas, con amigos, con mucha gente en común y compartiendo hasta el trabajo”, sentenció.