Video: Nicolás Vázquez rompió el silencio tras confirmarse la infidelidad de Gimena Accardi

Después de que Gimena Accardi confirmara públicamente que le fue infiel, Nicolás Vázquez rompió el silencio y enfrentó a la prensa. Visiblemente afectado por la situación, el actor aseguró que atraviesan el proceso de divorcio y descartó la posibilidad de una reconciliación.
“Muchísimas gracias por estar acá. Me da mucha vergüenza, la verdad que no puedo creer la cantidad de medios que hay. Tengo la necesidad también de atenderlos, ya que es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo, y hoy Gime eligió dar la versión, que es lo que pasó de los hechos. La realidad es esa, lo que dijo ella, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar”, expresó Vázquez al inicio de su declaración.
Explicó que, a pesar de la separación, mantiene un vínculo de cuidado con su exesposa. “La quiero acompañar desde el lugar que yo puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia. Hoy al mediodía estuve con ella, me fui para nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba, porque obviamente fue una mañana muy movida para ella, para ustedes, para todos”.
Consultado sobre una posible reconciliación, fue tajante: “Nos estamos divorciando, esa es la verdad. Siento que es lo más sano. Vuelvo a decir lo mismo, no quiero echar la culpa de esto que pasó y se terminó por esto que pasó, no. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos”.
“No éramos una pareja perfecta”
Vázquez también hizo referencia a la exposición pública de la pareja y a los 18 años que compartieron:
“Lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó. Si no de cómo se está terminando de embarrar nuestra relación porque realmente fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas que casi todos ustedes conocen, pero no todas, porque hay cosas que pasan adentro de cuatro paredes”.
Y agregó: “Nos pasan las mismas cosas y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento, y así todo, las hemos enfrentado y siempre las hemos superado con amor. Veníamos mal hace mucho tiempo, como lo dijo ella. Veníamos peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa a cualquier pareja con tantos años y tantas cosas vividas, crecimiento, todo”.
El actor recordó además que cuando comenzaron la relación Accardi tenía 22 años y él 29: “Crecimos juntos”.
Sobre el descargo público de su ex, Vázquez manifestó: “No tengo mucho más para decir, solamente que me parece una mujer con unos ovarios increíbles. Me hubiera gustado no tener que ver nunca el momento que vi hoy, porque obviamente verla partida como la vi ahí y como la vi después en mi casa, no me da ninguna gracia“.
Respecto a los rumores sobre la participación de un tercero en la separación, señaló: “Me pone triste, pero era la necesidad de ella de aclarar con quién no fue (...) No me empiecen a preguntar: ‘¿con quién fue?’, ´¿tenés foto?´, ’¿cómo te enteraste?’ No tengo ganas de hablar de eso. Entiendan que es un montón ya lo que estamos haciendo, me da mucha vergüenza, de verdad“.
“Ella va a ser mi familia siempre. Hoy nos dábamos un abrazo y decíamos eso. Como personas nos vamos a amar siempre, no nos amamos como pareja (...) Empiezo a entender que nos debíamos separar porque hace un tiempo, ya que no veníamos bien. Como le dije a ella, eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, de yo estar con ella en todos los momentos, de ser una familia superfuerte. Y de demostrar que podemos ser familia sin tener hijos, con mascotas, con amigos, con mucha gente en común y compartiendo hasta el trabajo”, sentenció.