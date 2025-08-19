Revés para Cristina Kirchner: rechazaron un recurso para llevar a la Corte el reclamo contra la tobillera

Este martes, Hornos y Barroetaveña resolvieron declarar inadmisible el recurso. En el escrito, señalaron que la medida cuestionada no supone una restricción irrazonable al derecho a la dignidad humana, sino que prevé una regulación ordenada y razonable sobre quien accede al domicilio en atención a la naturaleza excepcional de la prisión domiciliaria y a los fines propios de la ejecución penal.