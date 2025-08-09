 Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”
Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”

La ex mandataria dijo que el libertrio “tiene que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos que los salarios le ganaron a la inflación”.

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, criticó este sábado nuevamente a Javier Milei luego de que este realizara una nueva cadena nacional. “Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”, dijo.

A través de su cuenta de la red social X, la ex mandataria puso en duda las afirmaciones del mandatario sobre la economía. Señaló que el libertario “tiene que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes”. Además, lanzó una ironía directa: “¿En serio…?”.

También pidió a Milei que deje de afirmar que su gestión no recurre a la emisión monetaria. “Venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, destacó Cristina Kirchner. Según ella, los pagos de intereses en niveles históricos se financian con emisión de dinero, no con chupetines.

Finalmente, la ex jefa de Estado planteó una diferencia entre sus mensajes cuando era presidenta y los de Milei: “Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie. Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”, sentenció. 

