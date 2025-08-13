 Causa Vialidad: Cristina Kirchner y el resto de los condenados no pagaron el decomiso
Política

Causa Vialidad: Cristina Kirchner y el resto de los condenados no pagaron el decomiso

El plazo venció este miércoles a las 9.30, y ya se pueden ejecutar sus bienes.

Cristina de Kirchner
Hace 1 Hs

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) quedó en condiciones de avanzar con el remate de bienes de los nueve condenados en la causa Vialidad, luego de que ninguno de ellos, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner, depositara la totalidad o parte de los $684.000 millones establecidos como decomiso. El plazo de 10 días hábiles, que venció este miércoles, a las 9.30, finalizó sin que se realizara ningún pago.

La única presentación realizada fue la de la defensa de la ex mandataria, a cargo del abogado Alberto Beraldi. Cristina pidió al TOF 2 que se suspenda el decomiso en lo que respecta a su persona, argumentando que su patrimonio y el de su familia son de origen "legítimo" y no pueden ser decomisados. 

Según su defensa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no realizaron una investigación patrimonial que probara, con el grado de certeza necesario, cuáles son los bienes encuadrables bajo la figura del decomiso.

Además, la defensa de Kirchner cuestionó el cálculo del monto a decomisar, alegando que la metodología utilizada por los magistrados tiene "errores fácticos y jurídicos". El monto de $684.000 millones fue actualizado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. En contraposición, el perito de la ex presidenta, utilizando una tasa del Banco Central (BCRA), concluyó que el monto debería ser de $42.000 millones.

La defensa de la ex presidenta también apeló el fallo del tribunal ante la Cámara de Casación para que se revise el cálculo del monto y solicitó que el caso pase a la justicia civil y comercial federal.

Con el plazo vencido, el TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, comenzará a trabajar en la ejecución de los bienes y el dinero ya embargado en la causa. El tribunal también encomendó a la fiscalía que continúe con el rastreo e identificación de más bienes de los condenados que puedan ser embargados.

Entre los otros condenados que no realizaron el pago se encuentran el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, consignó el sitio Infobae.

