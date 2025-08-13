Causa Vialidad: Cristina Kirchner y el resto de los condenados no pagaron el decomiso

Además, la defensa de Kirchner cuestionó el cálculo del monto a decomisar, alegando que la metodología utilizada por los magistrados tiene "errores fácticos y jurídicos". El monto de $684.000 millones fue actualizado por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. En contraposición, el perito de la ex presidenta, utilizando una tasa del Banco Central (BCRA), concluyó que el monto debería ser de $42.000 millones.