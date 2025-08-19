Lo que no se ve en la balanza: ¿cómo saber si el ejercicio me está ayudando a perder grasa?

¿Por qué la balanza no puede decirte si estás quemando grasa?

Quizás los efectos no se noten con talles más reducidos o ropa más pequeña, sino que la mejora esté en nuestra composición corporal, en pocas palabras, el cambio proporcional de la grasa en relación a la masa muscular. Así es que la balanza no podrá detallar si el ejercicio está ayudando ya que no demostrará más que el peso total de nuestro cuerpo.