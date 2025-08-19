Secciones
SociedadSalud

Lo que no se ve en la balanza: ¿cómo saber si el ejercicio me está ayudando a perder grasa?

Los signos de la reducción de la grasa corporal se revelan de otras maneras que no son los números.

¿Cómo saber si el ejercicio me está ayudando? ¿Cómo saber si el ejercicio me está ayudando?
Hace 3 Hs

Llevás entrenando por un tiempo considerable y ya empezás a preguntarte si los resultados del gimnasio comienzan a notarse. Empezar a hacer ejercicio nos plantea dudas sobre su efectividad y cómo reconocer si nos está ayudando a lograr nuestros objetivos.

¿Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso?

¿Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso?

Entre los objetivos al comenzar el gimnasio, el de perder grasa se muestra como uno de los primordiales, tanto para mejorar la salud como para sentirnos más cómodos con nuestro aspecto físico. Y cuando llevamos tiempo ejercitando, también buscamos resultados evidentes, que muchas veces no se manifiestan en la balanza.

¿Por qué la balanza no puede decirte si estás quemando grasa?

Quizás los efectos no se noten con talles más reducidos o ropa más pequeña, sino que la mejora esté en nuestra composición corporal, en pocas palabras, el cambio proporcional de la grasa en relación a la masa muscular. Así es que la balanza no podrá detallar si el ejercicio está ayudando ya que no demostrará más que el peso total de nuestro cuerpo.

Por ejemplo, alguien puede estar haciendo ejercicio (como los de fuerza), probablemente la balanza no mostrará una diferencia notable en el peso total, y la razón puede ser porque el cuerpo puede estar perdiendo grasa y ganando músculo, un fenómeno conocido como “recomposición corporal” que es uno de los indicadores más importantes de progreso hacia un estado físico más saludable, reseña Ok Diario.

¿Cómo saber si estás quemando grasa?

Los efectos del gimnasio podrás verlos muchas veces en factores que no son siempre los números de los talles o el indicador de la balanza. Desde el diario El Universo indicaron cuáles son esos signos de avance:

1. Energía y fuerza:

En este proceso se debe considerar tanto la energía como el rendimiento en los entrenamientos. Si ha mejorado la resistencia y la fuerza con el tiempo, es una señal positiva de que el cuerpo está usando con eficiencia las reservas de grasa como fuente de energía.

2. Menos grasa visceral:

Un aspecto destacable es la reducción en los niveles de grasa visceral que se acumula cerca de los órganos internos y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas.

3. Más definición muscular:

Otro signo más visible es la mejoría de la definición muscular, pues a medida de que la grasa subcutánea (está debajo de la piel) disminuye, los músculos empiezan a ser más visibles.

4. Mejora la salud metabólica:

Al perder grasa, los niveles de la salud metabólica, especialmente los relacionados a la glucosa en la sangre, empiezan a mejorar, y esto está relacionado a la pérdida de grasa, en especial la visceral.

5. Mejora la calidad del sueño: un descanso reparador es de vital importancia para favorecer la recuperación muscular y la regulación hormonal.​

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso?

¿Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso?

Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Cómo conviene comer la avena en el desayuno: ¿cruda o cocida?

Cómo conviene comer la avena en el desayuno: ¿cruda o cocida?

Un ritual de 15 minutos que puede cambiar tu vida: la guía definitiva para estirarse y decir adiós al dolor

Un ritual de 15 minutos que puede cambiar tu vida: la guía definitiva para estirarse y decir adiós al dolor

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
5

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
6

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Más Noticias
Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre Homo Argentum

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Comentarios