Lo que no se ve en la balanza: ¿cómo saber si el ejercicio me está ayudando a perder grasa?

Llevás entrenando por un tiempo considerable y ya empezás a preguntarte si los resultados del gimnasio comienzan a notarse. Empezar a hacer ejercicio nos plantea dudas sobre su efectividad y cómo reconocer si nos está ayudando a lograr nuestros objetivos.
Entre los objetivos al comenzar el gimnasio, el de perder grasa se muestra como uno de los primordiales, tanto para mejorar la salud como para sentirnos más cómodos con nuestro aspecto físico. Y cuando llevamos tiempo ejercitando, también buscamos resultados evidentes, que muchas veces no se manifiestan en la balanza.
¿Por qué la balanza no puede decirte si estás quemando grasa?
Quizás los efectos no se noten con talles más reducidos o ropa más pequeña, sino que la mejora esté en nuestra composición corporal, en pocas palabras, el cambio proporcional de la grasa en relación a la masa muscular. Así es que la balanza no podrá detallar si el ejercicio está ayudando ya que no demostrará más que el peso total de nuestro cuerpo.
Por ejemplo, alguien puede estar haciendo ejercicio (como los de fuerza), probablemente la balanza no mostrará una diferencia notable en el peso total, y la razón puede ser porque el cuerpo puede estar perdiendo grasa y ganando músculo, un fenómeno conocido como “recomposición corporal” que es uno de los indicadores más importantes de progreso hacia un estado físico más saludable, reseña Ok Diario.
¿Cómo saber si estás quemando grasa?
Los efectos del gimnasio podrás verlos muchas veces en factores que no son siempre los números de los talles o el indicador de la balanza. Desde el diario El Universo indicaron cuáles son esos signos de avance:
1. Energía y fuerza:
En este proceso se debe considerar tanto la energía como el rendimiento en los entrenamientos. Si ha mejorado la resistencia y la fuerza con el tiempo, es una señal positiva de que el cuerpo está usando con eficiencia las reservas de grasa como fuente de energía.
2. Menos grasa visceral:
Un aspecto destacable es la reducción en los niveles de grasa visceral que se acumula cerca de los órganos internos y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas.
3. Más definición muscular:
Otro signo más visible es la mejoría de la definición muscular, pues a medida de que la grasa subcutánea (está debajo de la piel) disminuye, los músculos empiezan a ser más visibles.
4. Mejora la salud metabólica:
Al perder grasa, los niveles de la salud metabólica, especialmente los relacionados a la glucosa en la sangre, empiezan a mejorar, y esto está relacionado a la pérdida de grasa, en especial la visceral.