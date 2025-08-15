Perder peso de forma sostenible y saludable es un objetivo para muchas personas. Sin embargo, una de las preguntas más recurrentes y difíciles de responder es precisamente la que tiene que ver con la cantidad de ejercicio necesaria para alcanzar los resultados deseados. La respuesta, lejos de ser un número fijo, tiene múltiples variables que influyen en los resultados.
Diversas investigaciones dejaron claro que cualquier cantidad de ejercicio, por insignificante que parezca, es mucho mejor que no moverse en absoluto. Cinco minutos diarios de actividad física aportan beneficios medibles, reduciendo el riesgo de enfermedades y mejorando el bienestar general. Sin embargo, cuando el objetivo es perder peso, se debe considerar un nivel de actividad significativamente mayor.
¿Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso?
Según una revisión de 116 ensayos clínicos publicada en JAMA Network Open, el ejercicio de menos de 30 minutos a la semana no es suficiente para perder peso de forma efectiva. El estudio analizó los efectos del ejercicio sobre el peso, la grasa abdominal y el perímetro de la cintura, y sus resultados son concluyentes: para experimentar una reducción significativa, se requieren al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana.
Aunque una menor cantidad de ejercicio puede aportar otros beneficios para la salud, no es suficiente para adelgazar de manera notable. Estos hallazgos están en línea con las recomendaciones del American College of Sport Medicine, que establece que un programa de 150 minutos semanales puede ayudar a perder entre dos y tres kilos por mes.
Bajar de peso: ¿cardio, fuerza o ambos?
La estrategia más efectiva para perder peso, según los expertos, es combinar entrenamiento cardiovascular y rutinas de fuerza. El cardio es ideal para quemar calorías durante el ejercicio, mientras que el trabajo con pesas estimula el desarrollo muscular y acelera el metabolismo, incluso en estado de reposo.
Es normal que en el proceso surjan obstáculos, como desánimo o frustración. Sin embargo, mantener un enfoque paciente y variar los ejercicios puede ayudar a sostener la motivación. Más allá del objetivo estético, el deporte mejora significativamente el ánimo, la calidad del sueño y, en definitiva, la calidad de vida.