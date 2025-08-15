¿Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso?

Según una revisión de 116 ensayos clínicos publicada en JAMA Network Open, el ejercicio de menos de 30 minutos a la semana no es suficiente para perder peso de forma efectiva. El estudio analizó los efectos del ejercicio sobre el peso, la grasa abdominal y el perímetro de la cintura, y sus resultados son concluyentes: para experimentar una reducción significativa, se requieren al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana.