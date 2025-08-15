 ¿Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso?
Secciones
SociedadActualidad

¿Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso?

Nuevas investigaciones revelan el umbral mínimo de actividad física que permite reducir grasa corporal y cintura. La clave está en la constancia.

¿Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso? El Cronista
Hace 38 Min

Perder peso de forma sostenible y saludable es un objetivo para muchas personas. Sin embargo, una de las preguntas más recurrentes y difíciles de responder es precisamente la que tiene que ver con la cantidad de ejercicio necesaria para alcanzar los resultados deseados. La respuesta, lejos de ser un número fijo, tiene múltiples variables que influyen en los resultados.

Qué ejercicios hay que hacer sí o sí después de los 50 años para aumentar la fuerza de brazos

Qué ejercicios hay que hacer sí o sí después de los 50 años para aumentar la fuerza de brazos

Diversas investigaciones dejaron claro que cualquier cantidad de ejercicio, por insignificante que parezca, es mucho mejor que no moverse en absoluto. Cinco minutos diarios de actividad física aportan beneficios medibles, reduciendo el riesgo de enfermedades y mejorando el bienestar general. Sin embargo, cuando el objetivo es perder peso, se debe considerar un nivel de actividad significativamente mayor.

¿Cuánto ejercicio hay que hacer por semana para bajar de peso?

Según una revisión de 116 ensayos clínicos publicada en JAMA Network Open, el ejercicio de menos de 30 minutos a la semana no es suficiente para perder peso de forma efectiva. El estudio analizó los efectos del ejercicio sobre el peso, la grasa abdominal y el perímetro de la cintura, y sus resultados son concluyentes: para experimentar una reducción significativa, se requieren al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana. 

Aunque una menor cantidad de ejercicio puede aportar otros beneficios para la salud, no es suficiente para adelgazar de manera notable. Estos hallazgos están en línea con las recomendaciones del American College of Sport Medicine, que establece que un programa de 150 minutos semanales puede ayudar a perder entre dos y tres kilos por mes.

Bajar de peso: ¿cardio, fuerza o ambos? 

La estrategia más efectiva para perder peso, según los expertos, es combinar entrenamiento cardiovascular y rutinas de fuerza. El cardio es ideal para quemar calorías durante el ejercicio, mientras que el trabajo con pesas estimula el desarrollo muscular y acelera el metabolismo, incluso en estado de reposo. 

Es normal que en el proceso surjan obstáculos, como desánimo o frustración. Sin embargo, mantener un enfoque paciente y variar los ejercicios puede ayudar a sostener la motivación. Más allá del objetivo estético, el deporte mejora significativamente el ánimo, la calidad del sueño y, en definitiva, la calidad de vida.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un ritual de 15 minutos que puede cambiar tu vida: la guía definitiva para estirarse y decir adiós al dolor

Un ritual de 15 minutos que puede cambiar tu vida: la guía definitiva para estirarse y decir adiós al dolor

¿Cuál es la infusión que ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre?

¿Cuál es la infusión que ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre?

Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Galletas mantecadas de almendras: receta saludable con solo tres ingredientes

Cómo conviene comer la avena en el desayuno: ¿cruda o cocida?

Cómo conviene comer la avena en el desayuno: ¿cruda o cocida?

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
3

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
4

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
5

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas
6

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Más Noticias
Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios