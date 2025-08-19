El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

Este lunes por la noche, Carlos Pirovano, titular del Incaa, participó de una entrevista para TN. En ella habló de las críticas que recibió “Homo Argentum”, la película protagonizada por Guillermo Francella, que sembró la polémica durante los últimos días. En un discurso controvertido, habló de los estereotipos y contó que no vio la película, pero no se animó a soltar un comentario específico sobre Tucumán.
“Homo Argentum” es un largometraje dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat con una duración de una hora y 50 minutos. Está dividido en 16 microfilms o microhistorias, cada una con un personaje distinto interpretado por Francella que representa algún estereotipo o situación típica argentina.
La crítica especializada parece coincidir respecto a las devoluciones que recibió la película. En el sitio Filmaffinity está calificada con 4.9 puntos sobre 10 y, en IMDb, con 5.5 puntos sobre 10. En las redes sociales, los internautas no logran consenso y defienden y atacan por igual, tanto a los realizadores, como al actor y al resultado fílmico.
El titular del Incaa sobre “Homo Argentum” y Tucumán
La primera polémica de Pirovano fue la que soltó al asumir que no había visto aún la película. Sentado frente a las cámaras en la entrevista, contó que fue invitado al estreno, pero no pudo asistir por otros compromisos. Consultado por la discusión que se desarrolló en relación al “gen argentino”, Pirovano respondió con otra pregunta: “¿No te parece que esos 16 personajes no son personajes de los cuales todos hablamos todos los días?”.
De inmediato redobló la apuesta y quiso reforzar su planteo con un ejemplo que resultó desafortunado. “El estereotipo es algo con lo cual el ser humano se maneja. El santiagueño perezoso, el cordobés contador de chistes, el tucumano… No voy a decir qué, porque todos sabemos. Lo sabe Argentina”, cerró, sin atreverse a completar la idea pese a la arenga de sus entrevistadores para que culminara el dicho.
El titular del Incaa no vio “Homo Argentum”
Pirovano intentó ser sincero, pero sus declaraciones resultaron cuestionadas. Si bien justificó el mensaje que transmitía y las representaciones que hacía la película de Cohn y Duprat, su propio discurso no funcionó como un legitimador. “No vi la película, vi muchos Tiktoks”, dijo al aire.
La defensa de Pirovano de “Homo Argentum” quedó en la nada cuando el crítico de cine Pablo Manzotti, le preguntó por segunda vez si la había visto. “No. Yo dije que vi TikToks. Cuando vos ves mucho TikTok, ves casi toda la película, te quiero aclarar”, sentenció en un intento de tono humorístico. Pero a Manzotti la respuesta le pareció indignante. Enseguida Pirovano intentó justificar la aseveración y contó que aunque lo habían invitado a la premiere, tuvo que declinar porque se encontraba dando clases.