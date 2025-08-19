El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa sobre “Homo Argentum” y Tucumán

La primera polémica de Pirovano fue la que soltó al asumir que no había visto aún la película. Sentado frente a las cámaras en la entrevista, contó que fue invitado al estreno, pero no pudo asistir por otros compromisos. Consultado por la discusión que se desarrolló en relación al “gen argentino”, Pirovano respondió con otra pregunta: “¿No te parece que esos 16 personajes no son personajes de los cuales todos hablamos todos los días?”.