 Luis Brandoni defendió a Guillermo Francella por Homo Argentum: “La película no necesitó plata del Estado”
“Opinar para que la gente no vaya a verla es un despropósito como nunca escuché en la vida”, dijo.

La reciente película de Guillermo Francella, Homo Argentum, sigue generando polémica tras su estreno en cines. A pesar de las críticas, el film logró gran convocatoria en salas y recibió el respaldo de Luis Brandoni, quien salió en defensa de su colega.

El estreno de Homo Argentum y las críticas al film

El pasado jueves llegó a los cines Homo Argentum, protagonizada por Francella y dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, los mismos realizadores de Mi obra maestra (2018). La película despertó controversia porque algunos sectores consideran que retrata a “un tipo de argentino que no es modelo a seguir”.

UN MOSAICO COLORIDO. Guillermo Francella compone personajes paradigmáticos en “Homo Argentum”.

Luis Brandoni salió en defensa de Guillermo Francella

Consultado en el programa “Lape Club Social”, Brandoni fue categórico: “Es el derecho de pensar como quiera y no juzgarlo, es la libertad de expresión”.

El actor remarcó además un punto clave: “La película de la que estamos hablando no recurrió al Estado a pedirle plata”.

Para Brandoni, el proyecto de Francella tiene valor artístico propio: “Artísticamente, está muy bien la película. Yo fui a verla pensando que era una comedia, pero es una película muy seria, que está muy bien hecha”.

“Las películas no contagian”, afirmó Brandoni

El actor criticó a quienes intentan boicotear el estreno:

“Opinar para que la gente no vaya a verla es un despropósito como nunca escuché en la vida”.

En ese sentido, fue claro al diferenciar la obra de cualquier uso político:

“Que al Presidente le haya interesado la película no significa que se haga un movimiento partidario en contra de la película”.

Brandoni también contó que dialogó con Francella tras el estreno, aunque no sobre las críticas:

“No hablé de estas críticas, hablé de su trabajo y de su película”.

Una dupla con historia en el cine

Francella y Brandoni ya habían compartido pantalla en Mi obra maestra (2018), film de Duprat y Cohn que también cosechó elogios y debate. Con Homo Argentum, la polémica vuelve a poner en discusión el lugar del cine argentino, el financiamiento estatal y la libertad creativa.

