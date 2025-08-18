Luis Brandoni defendió a Guillermo Francella por Homo Argentum: “La película no necesitó plata del Estado”

El estreno de Homo Argentum y las críticas al film

El pasado jueves llegó a los cines Homo Argentum, protagonizada por Francella y dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn, los mismos realizadores de Mi obra maestra (2018). La película despertó controversia porque algunos sectores consideran que retrata a “un tipo de argentino que no es modelo a seguir”.