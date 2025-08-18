"Homo Argentum" llega a las plataformas de streaming: ¿cuándo y dónde verla?

Éxito de "Homo Argentum"

"Homo Argentum" se convirtió en la cuarta de las cinco películas que mejores cifras tuvieron en su estreno en el cine argentino, con un segundo lugar para "El Robo del Siglo", el tercero para "Muchachos, la película de la gente" y el quinto para "El Clan". Además, es el tercer mejor arranque de todo 2025 y está cerca de incorporarse en la lista de las 20 más taquilleras del año, con apenas cuatro días en proyección.