"Homo Argentum" llega a las plataformas de streaming: ¿cuándo y dónde verla?

"Homo Argentum" desembarcó en los cines del país la semana pasada y al poco tiempo reunió más 330 mil espectadores en las distintas salas de proyección. La película donde Guillermo Francella se desdobla en 16 personajes resultó en uno de los estrenos más exitosos en la historia de los filmes nacionales y pronto se incorporaría al catálogo de las pantallas chicas.
La nueva película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat sumó una gran cantidad de espectadores en su primeros días en cartelera, con una propuesta inédita que elabora una radiografía del "ser argentino". Con las cifras del viernes, en solo 2 días, el filme ya había vendido 185.055 entradas y se ubica 22° en el ranking anual.
¿Cuándo llegará "Homo Argentum" a las plataformas de streaming?
El mayor éxito del cine reciente también llegará a los servicios on demand y las plataformas de streaming luego de su estreno. Según informaron desde LMNeuquén, la película tendrá su debut en Disney+, productora que posee los derechos del filme y que la pondrá a disposición de los usuarios. Aunque la producción tiene lugar confirmado en el catálogo de estos servicios, aún no se conoce la fecha exacta en que se cargará digitalmente.
Sin embargo, la posibilidad de que la película se publique entre los 40 y 60 días posteriores al estreno está vigente, aunque la plataforma deberá determinar y anunciar públicamente esta decisión. Esta resolución se basará en los números de espectadores que se manifestará en los próximos días.
Generalmente, las películas de Disney tardan entre 70 y 100 días en llegar a la plataforma tras su estreno en la pantalla grande. Además, Disney decide la fecha de lanzamiento en streaming para maximizar el impacto primero en la taquilla y luego en su plataforma de suscripción.
Éxito de "Homo Argentum"
"Homo Argentum" se convirtió en la cuarta de las cinco películas que mejores cifras tuvieron en su estreno en el cine argentino, con un segundo lugar para "El Robo del Siglo", el tercero para "Muchachos, la película de la gente" y el quinto para "El Clan". Además, es el tercer mejor arranque de todo 2025 y está cerca de incorporarse en la lista de las 20 más taquilleras del año, con apenas cuatro días en proyección.
A lo largo de 16 viñetas independientes, Francella interpreta las contradicciones del "gen nacional". El elenco se completa con Eva De Dominici, Clara Kovacic, Migue Granados, Gastón Soffritti y Dalma Maradona, entre otros.