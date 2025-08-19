Sofocaron cinco incendios en cañaverales en menos de cuatro horas

Cuerpos de bomberos de toda la provincia se movilizaron durante la tarde de ayer para sofocar incendios en cañaverales registrados en las localidades de Lastenia, La Florida, Leales, Agua Dulce y en Río Colorado. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se libraron actas y se concretaron medidas para establecer las circunstancias y poder detectar a los responsables de estos delitos contra el medio ambiente y la seguridad vial.