Sofocaron cinco incendios en cañaverales en menos de cuatro horas

Los focos fueron detectados en Lastenia, La Florida, Leales, Agua Dulce y en Río Colorado.

EN LLAMAS. Uno de los incendios se registró en la localidad de Ingenio Leales. EN LLAMAS. Uno de los incendios se registró en la localidad de Ingenio Leales.
Cuerpos de bomberos de toda la provincia se movilizaron durante la tarde de ayer para sofocar incendios en cañaverales registrados en las localidades de Lastenia, La Florida, Leales, Agua Dulce y en Río Colorado. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se libraron actas y se concretaron medidas para establecer las circunstancias y poder detectar a los responsables de estos delitos contra el medio ambiente y la seguridad vial.

Alrededor de las 16, personal policial fue advertido, mediante una llamada al servicio de emergencias 911, que se estaba produciendo una quema de rastrojo, en la zona de Agua Dulce.

Incendio de cañavelares en Agua Dulce. Incendio de cañavelares en Agua Dulce.

Una hora más tarde, otro grupo de efectivos fue alertado por radio sobre un incendio de cañaveral a orillas de la Ruta 312 y la calle Fernando P. Riera, en La Florida, departamento Cruz Alta.

Quema sofocada en La Florida. Quema sofocada en La Florida.

Pero la tarea no terminó ahí, ya que a las 19, personal de la comisaría Río Colorado tomó intervención en una quema de cañaverales, en la intersección de la Ruta Nacional 157 y la Ruta Provincial 323, en el acceso a Famaillá.

Efectivos de la Policía colaboraron para controlar las llamas en Río Colorado. Efectivos de la Policía colaboraron para controlar las llamas en Río Colorado.

Media hora más tarde, integrantes de la comisarías de Ingenio Leales, Pala Pala, Los Sueldos y Santa Rosa de Leales trabajó para controlar las llamas al lado del barrio Pedro Parra, de la localidad de Ingenio Leales.

Por último, alrededor de las 20, en un campo de caña ya cosechada, se detectó otro foco, en un predio ubicado en la calle Balcarce y la Ruta 302, de la localidad de Lastenia, cerca de las 20. 

Las llamas en Lastenia se podían visualizar desde la ruta 302. Las llamas en Lastenia se podían visualizar desde la ruta 302.

Actuaciones judiciales contra la quema de cañaverales

Desde la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que conduce Mariana Rivadeneira, se efectuaron actuaciones en judiciales, debido a los focos de incendio de cañaverales y pastizales detectados ayer.

Equipos ambientales y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales tomaron las medidas necesarias para establecer las circunstancias y determinar quiénes fueron los responsables de provocar las quemas.

¿A dónde denunciar la quema de cañaverales?

El Ministerio Público Fiscal puso a disposición de los vecinos el número de teléfono 381 3195 131, para realizar las denuncias de quemas. El organismo insta a los dueños de los terrenos y a los arrendatarios a tomar los recaudos necesarios para impedir este tipo de acciones, que representan peligros para la sociedad.

