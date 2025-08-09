 Preventiva por quemar un cañaveral en Monteros
Preventiva por quemar un cañaveral en Monteros

Un hombre fue descubierto in fraganti mientras iniciaba el siniestro en el campo cerca de la ruta 38. Ya hay tres imputados por estas prácticas.

ISLA SAN JOSÉ. El predio está cerca del cruce de rutas 38 y 325.
Hace 1 Hs

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, que conduce Mónica García, realizó una audiencia donde se formalizaron cargos a un hombre de 67 años, que fue aprehendido en flagrancia (al momento del hecho) el pasado miércoles en la localidad de Isla San José, departamento Monteros, informó el Ministerio Público Fiscal.

El auxiliar de fiscal, Hugo Campos, lo acusó del delito de incendio. El miércoles, a las 15.30 horas, el imputado se dirigió en una motocicleta hacia un inmueble ubicado a unos 100 metros de la ruta nacional nueva traza 38 y a unos 900 metros de la ruta provincial 325 en la localidad de Isla San José, departamento Monteros. “Una vez allí, utilizando un encendedor a gas inició de manera intencional un incendio de cañas de azúcar hachadas y de pastizales. El acusado puso en peligro no solo la seguridad de las personas sino también de sus bienes. Fue sorprendido en flagrancia con un encendedor en la mano y en un predio rural donde las llamas podían propagarse a otras plantaciones hasta alcanzar la ruta 38. El riesgo era inmediato y real”, sostuvo Campos al fundamentar las características del hecho. Luego de exponer las evidencias, entre ellas, la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), de la división de Delitos Rurales de Simoca y Bomberos, el representante del MPF pidió la prisión preventiva por 10 días. 

“Estimamos que en libertad podría influir o amedrentar a potenciales testigos o imputados”, indicó. A continuación y una vez escuchada a la defensa técnica del imputado, el juez actuante pasó a un cuarto intermedio. Finalmente, el magistrado dispuso para el hombre la prisión preventiva por el plazo solicitado. Con este ya son tres las personas (de 39, 44 y 67 años) imputadas por estas prácticas por los hechos ocurridos en Sargento Moya, El Cortaderal e Isla San José.

