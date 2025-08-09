Preventiva por quemar un cañaveral en Monteros

El auxiliar de fiscal, Hugo Campos, lo acusó del delito de incendio. El miércoles, a las 15.30 horas, el imputado se dirigió en una motocicleta hacia un inmueble ubicado a unos 100 metros de la ruta nacional nueva traza 38 y a unos 900 metros de la ruta provincial 325 en la localidad de Isla San José, departamento Monteros. “Una vez allí, utilizando un encendedor a gas inició de manera intencional un incendio de cañas de azúcar hachadas y de pastizales. El acusado puso en peligro no solo la seguridad de las personas sino también de sus bienes. Fue sorprendido en flagrancia con un encendedor en la mano y en un predio rural donde las llamas podían propagarse a otras plantaciones hasta alcanzar la ruta 38. El riesgo era inmediato y real”, sostuvo Campos al fundamentar las características del hecho. Luego de exponer las evidencias, entre ellas, la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), de la división de Delitos Rurales de Simoca y Bomberos, el representante del MPF pidió la prisión preventiva por 10 días.